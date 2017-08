Silêncios aldrabões

Afinal o TripAdvisor não é totalmente inútil e enganador. Graças aos desabafos e às fotografias de clientes furiosos, permite identificar restaurantes aldrabões que doutra forma escapariam ao escrutínio.

PUB

A correspondente Sofia J, na página do Rio Ceira, diz que são 3 os restaurantes aldrabões na Rua dos Correeiros: O Made In Correeiros (dantes chamado Portugal no Prato), inesquecivelmente visitado por Cristiana Faria Moreira aqui no PÚBLICO, o Antão Santos e Martins (dantes Obrigado Lisboa) e, claro está, o Rio Ceira.

A julgar pelos recibos, os preços e os respectivos esquemas são semelhantes. O TripAdvisor não facilita as denúncias. O Made In Correeiros aparece como #3482 de 3753 restaurantes em Lisboa mas a verdade é que contam como sendo piores todos aqueles sobre os quais ainda ninguém escreveu. A ideia errada que dá é que há quase 300 restaurantes mais mal classificados.

PUB

Porque é que a TripAdvisor não emprega um décimo do zelo com que promove os restaurantes bem classificados para divulgar os restaurantes que são consistentemente denunciados pelos correspondentes? Porque não ter um top dos antros a evitar que impedisse os turistas de fazer asneira?

As entidades turísticas ainda não perceberam que não se pode recomendar tudo sem dizer mal de nada. É um princípio velho do jornalismo: ninguém acredita num pasquim que só transmite más notícias. As aldrabices contam com a cumplicidade do silêncio e do assobiar para o lado - e as golpadas depressa se institucionalizam.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB

PUB