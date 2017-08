Museu de Lisboa celebra aniversário de Santo António com dois dias de festa

Lisboa vai celebrar o nascimento de Santo António, que terá acontecido há 826 anos numa casa perto da Sé, nos dias 14 e 15 de Agosto. É no Largo e na Igreja de Santo António que poderá assistir a um documentário e concerto na terceira semana de Agosto, uma iniciativa organizada pelo Museu dedicado ao Santo.

Esta celebração organizada pelo Museu de Lisboa, que acontece pela primeira vez, pretende assinalar a data escolhida por uma tradição tardia do século XVII que marca o aniversário de Santo António. “Consideramos que Santo António é um Santo importante para Lisboa e que devíamos celebrar esta data,” disse Pedro Teotónio Pereira, coordenador do museu, ao PÚBLICO. Segundo o coordenador, no Mensageiro de Santo António, o décimo quinto dia de Agosto “é sobretudo um marco simbólico de grande pertinência para que em Lisboa se celebre esta data, comemorando a perseverança de uma população que nunca deixou esquecer a proveniência de tão ilustre Santo seu conterrâneo.”

No primeiro dia de “O Santo faz anos” será exibido o documentário Nos Passos de Santo António, realizado por Gonçalo Cadilhe. O seu visionamento será feito ao ar livre, no Largo de Santo António, pelas 21h30. O documentário surge da adaptação da obra escrita do autor. Este foca-se na vida do Santo e relaciona-a com a história da Europa e com os lugares onde existem histórias da sua presença.

Neste dia, o Museu de Lisboa – Santo António estará aberto até às 22h30.

O segundo dia, data em que se celebra também o feriado da Assunção de Nossa Senhora, será possível assistir ao concerto da fadista Carminho na Igreja de Santo António. Com início às 20h, o concerto é de entrada livre, no entanto sujeito à lotação do templo.

O Museu organizou para estes dois dias actividades do serviço educativo, com duas visitas orientadas em cada dia. A primeira, às 11h30, incide na vida de Santo António. Às 15h será possível acompanhar a visita As Profissões Medievais. Para aceder a estas actividades é necessário fazer marcação e a entrada tem o custo de três euros.

O Museu de Lisboa – Santo António, inaugurado em 2014, conta com uma exposição permanente com peças de colecções tanto privadas como públicas. Fica situado junto à Igreja de Santo António.

Texto editado por Ana Fernandes

