Jovens voluntários vão patrulhar Albergaria-a-Velha

“Patrulheiros” é o nome do projecto-piloto, desenvolvido pelo município de Albergaria-a-Velha, que vai levar os jovens da cidade a estar atentos a tudo o que se passa. Sobre duas rodas, os jovens voluntários vão “reportando ocorrências nas áreas florestais” e vão auxiliar “os peregrinos do Caminho de Santiago e de Fátima na passagem pelo concelho”, diz a Câmara em comunicado.

Nuno Ferreira, chefe de gabinete do presidente da Câmara de Albergaria-a-Velha, afirma que as equipas ainda estão em formação. “As patrulhas (de duas pessoas) vão começar já durante o mês de Agosto”, reitera. Para já, estão a ser preparados 10 jovens para patrulhar a cidade, nas cinco bicicletas disponibilizadas pela Câmara.

Dependendo do tipo de patrulha, de apoio ao peregrino ou de vigilância das florestas, as equipas vão estar no terreno de acordo com o calendário. Segundo Nuno Ferreira, o apoio ao peregrino está pensado para “datas de previsão de maior afluência de peregrinos”. Relativamente à vigia das florestas, o chefe de gabinete fala numa preocupação maior durante o Verão. “Como há mais risco de incêndios, é de esperar que existam patrulhas diárias. Mas depois não se justifica”.

As freguesias de Branca e Ribeira de Fráguas, assim como Valmaior são as zonas que “merecem mais atenção”, disse Nuno Ferreira ao PÚBLICO. “Tudo o que é zona mais interior e florestal do concelho irá ser vigiada”, garante.

Um projecto maior

Os “Patrulheiros” fazem parte do MOB*A, Mobilidade Operação Bicicleta de Albergaria-a-Velha. O projecto de implementação de mobilidade ciclável tem como objectivo melhorar o ambiente da cidade e a qualidade de vida dos cidadãos. Para além de promover a utilização de bicicletas na população, o projecto inclui o desenvolvimento de acções de sensibilização nas escolas, o POP- Programa Operacional Pedalar.

No próximo ano lectivo, os jardins-de-infância e as escolas de 1º ciclo do concelho irão receber diversas actividades onde os mais novos vão poder aprender a utilizar a bicicleta com segurança. Nesse sentido, crianças dos 4 aos 9 anos vão ter à disposição 60 bicicletas. “As escolas terão acesso a um “Kit Trânsito”, com sinalética, coletes e capacetes, bem como um “Kit Skills”, com vários suportes para exercícios de agilidade e destreza”, pode ler-se no comunicado da câmara.

No documento, António Loureiro, Presidente da Câmara, fala ainda da iniciativa como “um projecto diferenciador, com identidade própria, que foi concebido tendo em conta a realidade do concelho”. Um programa dos oito aos 80, o MOB*A irá disponibilizar Cargo Bikes e bicicletas eléctricas, para os mais velhos, e uma aplicação para fazer o rastreio das bicicletas disponíveis. O veículo de duas rodas será de utilização gratuita e partilhada e estará disponível no módulo MOB*A no centro urbano de Albergaria-a-Velha.

O MOB*A é um trabalho conjunto das juntas de Freguesia de Albergaria-a-Velha e Valmaior.

