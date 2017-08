Liga Europa: na última década, a regra é alguém cair nas eliminatórias

Uma semana depois de empatarem no terreno dos seus adversários, Marítimo e Sp. Braga disputam nesta quinta-feira a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa em posição privilegiada. Se os madeirenses afastarem o Botev Plovdiv e os minhotos confirmarem o favoritismo contra o AIK, avançam para o play-off de acesso à fase de grupos da prova onde vão tentar quebrar uma má regra para os clubes nacionais na última década: apenas em 2012-13 Portugal conseguiu escapar incólume antes da fase de grupos da Liga Europa.

A UEFA tem alterado o formato do apuramento para a fase de grupos da segunda prova europeia de clubes com assiduidade, mas com mais ou menos eliminatórias, a regra na última década é que Portugal não consiga ter o pleno de equipas na fase de grupos da Liga Europa. Desde a época 2007-08, quando Paços de Ferreira, Belenenses e U. Leiria foram afastados logo na primeira ronda que disputaram na competição, a tendência tem-se mantido. Todas as temporadas, pelo menos uma equipa portuguesa fraqueja no acesso à ambicionada fase de grupos e a excepção à regra chegou apenas em 2012-13. Nessa época, com a Académica isenta de disputar as rondas preliminares, o Marítimo começou por afastar o Asteras na 3.ª pré-eliminatórias e, no play-off, os madeirenses deixaram pelo caminho o FC Dila. A outra equipa em competição nessa fase foi o Sporting, que não teve problemas em afastar o AC Horsens.

Para que Portugal volte a ter três clubes entre as 48 melhores equipas da Liga Europa – o V. Guimarães já tem o seu lugar garantido na fase de grupos -, Marítimo e Sp. Braga terão que começar por afastar os búlgaros do Botev Plovdiv e os suecos do AIK, respectivamente.

Após um nulo há uma semana na Bulgária, os madeirenses já podem contar com o brasileiro Everton, avançado que chegou este Verão do Bahrein e entrou na convocatória para o lugar do defesa Maurício, transferido para os japoneses do Urawa Red Diamonds. Pablo Santos e Edgar Costa deverão ser as novidades no “onze” maritimista em relação ao primeiro jogo.

Em vantagem após o 1-1 na Suécia, o Sp. Braga já terá o médio montenegrino Vukcevic disponível no reencontro com o AIK. O defesa Ricardo Ferreira e o avançado Dyego Sousa, ambos lesionados, não serão opções para o treinador Abel Ferreira, que apelou ao “espírito de guerreiro” da sua equipa.

