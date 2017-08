Marítimo segue em frente na Liga Europa

O Marítimo, que na época passada fez um campeonato de trás para a frente e assegurou o acesso às provas europeias, garantiu nesta quinta-feira o apuramento para o play-off da Liga Europa, graças a um triunfo por 2-0 sobre o Botev Plovdiv, no Funchal, na segunda mão da 3.ª pré-eliminatória.

Os insulares colocaram-se na frente do marcador aos 34', na sequência de uma grande penalidade. Rodrigo Pinho foi o autor do golo, depois de ter sido assinalada uma infracção na área búlgara, após um livre indirecto.

Em vantagem ao intervalo, o Marítimo teve uma entrada autoritária no segundo tempo e fez o 2-0 logo aos 49', num lance de envolvimento pelo corredor esquerdo, que acabou por ser concluído com precisão por Ricardo Valente, já na área.

O Botev Plovdiv, vencedor da Taça da Bulgária na época passada, arriscou um pouco mais mas a reacção foi devidamente contida por um Marítimo sempre muito organizado e seguro nas suas acções defensivas.

Depois do 0-0 registado na primeira mão, a equipa portuguesa - que esteve perto do 3-0 em duas ocasiões - segue para a próxima fase, com o sorteio do play-off agendado já para sexta-feira, altura em que ficará a conhecer o próximo adversário na competição.

