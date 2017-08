Falsos moralismos

É divertido ver o moralismo que existe à volta do dinheiro no futebol. Não é assim tão diferente estourar dinheiro em navios, aviões, palácios ou jogadores brasileiros. Será que todas as fintas, passes e golos dos próximos dez anos de carreira de Neymar não valem um par de quadros de Warhol?

Claro que esta transferência envolve valores surreais. Mas tudo o que gira à volta do futebol já é financeiramente surreal há décadas. Este é o modelo desenvolvido pelo senhor Blatter, seguido de forma apaixonada pelos líderes das federações e dos clubes, sempre disponíveis para servir o mais alto pagador. E isso não é necessariamente mau.

O mundo é o que nós, todos nós, fazemos dele. E isso significa um mundo em que há multimilionários com dinheiro disponível para estoirar no que bem lhes apetece. Se eu preferia que se investisse na cura do HIV, na alternativa aos combustíveis fósseis ou na disponibilização de água potável para toda a humanidade? Obviamente que preferia. Mas duvido que os fãs do PSG não prefiram o investimento em Neymar.

No limite, isto é bom para o desporto: o aumento do preço dos futebolistas de topo acaba por colocar mais dinheiro na mão dos clubes médios, que sabem que a única forma de sobreviver é investir na formação futebolística na esperança de criar o próximo Neymar — e em produtos anexos, como o futebol feminino, o futsal e outras modalidades. É isso que têm feito os clubes portugueses. E é este dinheiro que tem garantido estádios mais seguros, melhores acessibilidades, maiores investimentos em academias e mais qualidade no futebol. Os adeptos concordam: há mais gente nos estádios, há mais dinheiro gasto nos produtos dos clubes, há mais dinheiro gasto para ver os jogos na TV.

Não é isso que verdadeiramente incomoda no futebol. O que incomoda são as transferências estranhas entre clubes que servem para pagar favores privados, são as verbas que acabam por não chegar onde deviam porque se perdem nas mãos dos intermediários, são os clubes geridos por empresários que os usam e depois abandonam à sorte, são os investimentos públicos disparatados como o de 2004 aqui em Portugal, são as corrupções de agentes desportivos para manipular resultados. Isso sim, é perturbador.

Os senhores do Qatar querem gastar um balúrdio para comprar Neymar e gastar mais outro tanto para o pôr a jogar todas as semanas? Força. Só têm é de pensar como vão promover o evento: depois de ter acolhido Ibrahimovic na Torre Eiffel, sobra pouco para Neymar, até porque será difícil agendar a Estação Espacial Internacional em cima da hora.

