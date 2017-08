Por dentro o sangue é sempre vermelho

Há algo que se distingue ao caminhar pelas ruas esventradas de Bissau: as pessoas que se cruzam connosco podem dar-nos os bons dias como se sempre ali tivesse sido a nossa casa, podem olhar-nos com curiosidade, podem até propor-nos a compra de uma manga, mas não nos pedem mais nada que não seja que retribuamos o olhar. No meio da sua pobreza evidente e da sensação de fim de festa que é aquela cidade, essa aparece como a sua grandeza imediata. As outras vão-se notando mais lentamente. Para quem vive em Lisboa, duas semanas por Bissau e Bolama são uma confirmação de que, se nos distraímos nos nossos dias habituais, a humanidade, essa mesmo, a que é grande com h pequeno, passa-nos literalmente ao lado.

Bolama é uma terra que já não existe. Cenário de um filme que acabou, mas onde todas as personagens se mantêm a cumprir o seu papel de reinventar a história. Terra de cinemas, pelo menos no cimo das portas. Cine Bolama. Cine Wantanara. Cine Mané. Nesta Bolama de ruínas, o sr. Fernando encontrou-me na rua e quis mostrar-me a sua fazenda. O seu caju. A sua banana. Disse-me, confirmando que eu era português, que ele não o sendo também o era. Que éramos irmãos. Que por dentro o nosso sangue era sempre vermelho. Numa cena de dois minutos, foi o irmão que nunca tive e o homem que ainda posso ser.

As crianças de Bolama não pedem dinheiro. Pedem uma fotografia delas próprias, para se verem pelos olhos dos outros. Riem-se perante o espelho. São ainda crianças. E o espelho é ainda espelho.

Seis horas de viagem no barco. Mal uma garrafa se abrira eu fora logo convidado a bebê-la, não por ser o único europeu por ali, mas por estar ali. Pouco depois um homem aproxima-se de mim. Grande, ar de caso, rosto fechado. Que me pedia uma coisa, mas não para ele. Para a mulher que, do outro lado, se encostava àquilo que, se estivéssemos num navio a sério, seria a amurada e que tinha fome e vergonha de me pedir. Pedia-me uma bolacha Maria, de um pacote que eu distraidamente ia abrindo, salvo-conduto para um dia sem mais nada que comer, nada mais que comprar. E assim, qual última ceia, uma cerveja e um pacote de bolacha Maria por uns momentos serviu-nos de comunhão, a todos os que nos juntávamos à volta da âncora recolhida e sorvíamos do ar o mesmo destino.

