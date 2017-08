Operária fabril detida por pornografia de menores

A Polícia Judiciária anunciou a detenção de uma operária fabril de Arouca em cujo computador foram encontradas dezenas de fotos pornográficas de crianças. Desconhece-se a identidade dos menores em causa. Com 30 anos e uma filha de 11, a suspeita é divorciada e mora com os pais, devendo ser submetida amanhã a um primeiro interrogatório judicial, na sequência do qual será decidido se fica em prisão preventiva, em prisão domiciliária ou se aguardará julgamento em liberdade.

“No decurso da busca à sua residência foram apreendidos vários equipamentos informáticos, onde estavam armazenados diversos ficheiros com imagens de pornografia de menores”, refere uma nota informativa da Judiciária. Segundo as informações veiculadas por esta polícia, ao logo dos últimos meses a operária, que trabalhava numa fábrica de calçado, não só visualizava e importava como exportava e divulgava imagens de abuso sexual de crianças.

As autoridades chegaram a ela depois de terem detido, em Maio passado, um homem de 48 anos, residente na Guarda, com quem trocava este tipo de ficheiros informáticos. A investigação não terminou ainda: a apreensão do material na residência da mulher poderá levar à descoberta de outras pessoas com quem se relacionava para os mesmos fins.

