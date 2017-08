Liga dos Bombeiros faz lista de 28 perguntas sobre incêndios de Pedrógão

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) elaborou uma lista de 28 perguntas sobre os incêndios de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, para as quais exige respostas urgentes e objectivas por parte das várias entidades responsáveis.

A LBP enviou o conjunto de perguntas ao Presidente da República, ao Governo, grupos parlamentares, comissão independente criada para apurar os factos relativos ao incêndio de Pedrógão Grande e à Universidade de Coimbra.

“’Ajudem-nos a entender porquê’ é o título desse conjunto de questões, 28 no total, que a LBP considera fundamental formular para que se possam retirar conclusões rigorosas sobre o ocorrido em Pedrógão Grande”, explica a Liga em comunicado nesta quarta-feira divulgado..

Para as 28 perguntas, que vão desde o funcionamento do posto de comando, aos meios de socorro, Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), resposta da Protecção Civil, evacuações ou meios aéreos, a LBP exige respostas urgentes, claras, concretas e objectivas.

A LBP quer saber, entre outras coisas, se foi instalado algum gabinete de crise e quem era o seu responsável, como e quem fez a recepção às individualidades presentes ou por quem foi instalado o posto de comando. Questiona ainda quem assumiu o posto de comando e quem fez a avaliação inicial do incêndio.

Sobre os meios de socorro, pergunta por quem foram accionados, se foram activados meios aéreos de coordenação, querendo saber igualmente informações sobre o CDOS, desde a hora de chegada ao posto de comando do primeiro elemento da estrutura operacional até ao ponto da situação do incêndio no momento da passagem de testemunho.

Quer também saber se o presidente da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) esteve presente e a que horas chegou ao teatro de operações, se foi a ANPC ou se foi o CDOS a assumir o comando ou por que “demorou tanto tempo a definição de sectores”.

Deixa uma série de questões sobre as evacuações e os planos municipais de emergência e, por outro lado, quer saber a que horas chegaram as forças de segurança e quais estiveram no teatro de operações entre os dias 17 e 18 de Junho. Faz perguntas semelhantes relativamente às Forças Armadas.

Relativamente ao SIRESP, a Liga dos Bombeiros quer saber em que altura surgiram os problemas. As perguntas dizem também respeito ao INEM, Polícia Judiciária, aos avisos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), aos postos de vigia, bermas da estrada e distâncias de contenção.

Quer também saber por que razão foram alteradas as zonas envolventes aos postos de comando, pergunta pelo acidente com a viatura de bombeiros, quando começou a desmobilização de meios, além de várias perguntas sobre as vítimas mortais resultantes dos incêndios.

Por último, a LBP sublinha que a resposta a estas perguntas é fulcral para se perceber se houve a falência do sistema da protecção civil, ausência de coordenação, incompetência do comando, falta de organização da floresta, falta de políticas concretas para o sector florestal e agrícola e falência do Estado.

