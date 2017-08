PCP quer fusão da GNR e PSP numa só força civil

Depois de vários estudos terem vindo a lume na última década e meia, de vários governos terem admitido reorganizar as polícias, e de agora tanto a GNR como a PSP - e por arrastamento a segurança dos cidadãos - estarem a sofrer na pele o desinvestimento sucessivo, o PCP defende que se deve retomar o debate sobre a fusão destas duas forças de segurança numa só e de carácter civil. Mas só da GNR e da PSP. Isto implica que a Guarda Nacional Republicana perca a sua natureza militar e fique equiparada à Polícia de Segurança Pública, que tem um estatuto civil.

Tanto a Polícia Judiciária (PJ) como o Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) devem manter-se autónomos devido à "especificidade" das suas funções, considera, porém, o PCP.

Rui Fernandes, da Comissão Política do Comité Central do PCP, cita a Constituição para defender que é a lei fundamental que distingue entre a natureza militar das Forças Armadas e a natureza civil das forças e serviços de segurança. Mudar a natureza da GNR é, afinal, "apenas dar cumprimento a um preceito constitucional", defende o dirigente comunista. "Para o PCP, as forças e serviços de segurança devem ter uma natureza civil", vinca.

A intenção do PCP é que se retome o debate de uma forma ponderada para se fazer um processo obrigatoriamente gradual, sem ser "à pressa", que funda a GNR e a PSP. A primeira tem "tarefas de segurança mais musculada, mas não vemos em que isso possa ser incompatível com algumas tarefas de certas unidades da PSP", descreve Rui Fernandes lembrando a Unidade de Infantaria, pelo lado da GNR, e a Unidade Especial de Polícia (UEP) (onde se inclui, por exemplo, o Grupo de Operações Especiais (GOE) e o Corpo de Intervenção) pelo lado da PSP.

"Não é preciso ficar com alguns milhares de elementos em unidades com as mesmas atribuições", defende o dirigente comunista, vincando que não se trata de reduzir os operacionais mas de os redistribuir.

Sobre a questão das carreiras, que na GNR são militares, Rui Fernandes não vê problemas que a sua natureza seja alterada num prazo, por exemplo, de uma década. "É importante que esta seja uma matéria que não pode ser tabu. É um debate que importa ir fazendo", argumenta, lembrando que nem sequer é uma "matéria virgem". Em 2013, o Sindicato dos Oficiais de Polícia tornou público um estudo que concluía que a fusão das três polícias sob tutela do Ministério da Administração Interna - PSP, GNR e SEF - permitiria uma poupança anual de pelo menos 100 milhões de euros e ganhos de operacionalidade. Nesse ano, na lista de recomendações do FMI - quando o país ainda implementava o memorando da troika - estava a redução custos nas forças de segurança que colocava a ideia da fusão em cima da mesa.

Um ano antes, o então primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, durante uma visita à UEP, em Belas, defendia um outro cenário e dizia querer a médio prazo a segurança interna assente numa base dual, mas com apenas duas polícias - uma militar, com a GNR, e outra civil, aglutinando PSP, SEF e PJ. Mas o ex-primeiro-ministro tinha a oposição frontal da sua ministra da Justiça, que sempre recusou a fusão da Polícia Judiciária com qualquer outra força.

Já em 2003, com o Governo PSD de Durão Barroso, e em 2005, no primeiro Governo de José Sócrates, quando o actual primeiro-ministro tutelava a Administração Interna, vários sindicatos da polícia chegaram a defender a agregação da PSP e da GNR. O comunista Rui Fernandes admite que na GNR haja mais resistência a um cenário de uma polícia única, mas diz que o processo terá que ser sempre feito com as próprias forças de segurança e que na principal estrutura sindical da GNR há acolhimento da ideia.

