O PCP e a Venezuela de Maduro

Quem não era ainda adulto no período negro e totalitário de Portugal, de Março a 25 de Novembro de 1975, poderia ser agora levado pelas falinhas mansas do "camarada" Jerónimo. Como o 25 de Novembro falhou para o PCP, a estratégia tem sido jogar o jogo democrático, estando sempre onde a chamada "correlação de forças" manda estar. Mas ninguém tenha ilusões, se um dia o PCP chegar ao poder, e isso pode perfeitamente acontecer com o seu agora aliado António Costa, nunca mais de lá sai, como se viu na URSS, em Cuba, na Coreia do Norte, na China, e agora na Venezuela de Maduro. Lá por serem ditaduras de "esquerda", não são menos totalitárias e cruéis que as de direita. É por isso uma vergonha, e certamente uma confissão totalitária, a posição do PCP perante o golpe de estado de Maduro. Este quer substituir uma Assembleia Legislativa democraticamente eleita ainda no passado ano, por uma Assembleia fantoche, que aparece depois de uma enorme "chapelada", que o nosso PCP criticava nas "eleições" de Salazar, mas que com Maduro as acha "democráticas". Dois pesos e duas medidas, assim vai o PCP e boa parte da esquerda portuguesa, que só consegue ver argueiros nos olhos da direita. Oxalá a resistência heróica e democrática do povo venezuelano consiga repor a legalidade. Sobre a posição política do governo, de não querer afrontar desnecessariamente Maduro, é sensata, pois o vingativo ditador poderia prejudicar a extensa comunidade dos nossos compatriotas.

Manuel Martins, Cascais

Patético

Patético. Foi patético ver Maduro a vangloriar-se da vitória na eleição "normal" da Constituinte, após a morte de cidadãos venezuelanos e perante as correrias de polícias com ar de motoqueiros delinquentes armados. Só fez lembrar o tal ministro iraquiano a gabar-se da vitória, mas já com o inimigo a entrar em Bagdad, bem como a alegria das autoridades alemãs orientais com a esmagadora maioria eleitoral, porém na iminência do derrube do muro de Berlim...

José Sousa Dias, Ourém

Uma ilusão

A obra de Luís Filipe Vieira no Benfica tem sido uma ilusão, um flop. Os seus primeiros dez anos no clube foram, nem mais nem menos, a década de ouro do FC Porto! Oito campeonatos para os dragões. A hegemonia portista seria quebrada não por ele, mas por Jorge Jesus, que, quanto a mim, e a seguir a Mourinho, embora a distância considerável, é o melhor técnico português. O Benfica para Vieira é um negócio, e ele é um negociante. O clube parece um entreposto. A venda sistemática dos melhores jogadores tem deixado o Benfica sem equipa para a Europa, como já afirmei neste jornal, e a prová-lo estão as goleadas sofridas contra o Arsenal e o Young Boys. Pobre clube que só tem ambições internas! O historial do Benfica – dez finais europeias e bicampeão europeu – exige mais. A venda do Ederson foi um crime lesa-Benfica. Era ele que 'safava' sempre a equipa. Qualquer semelhança entre Vieira e Borges Coutinho, Bugalho e outros grandes presidentes do Benfica, é pura coincidência!

Simões Ilharco, Lisboa

