Venezuela: novos dados lançam mais dúvidas sobre resultados das eleições

De acordo com os números divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral, mais de oito milhões de venezuelanos (41,5% dos eleitores) votaram na eleição dos 545 membros da Assembleia Constituinte no último domingo. No entanto, novos dados divulgados pela Reuters lançam mais dúvidas sobre os números oficiais, que já eram contestados pela oposição. Números internos da comissão eleitoral obtidos pela agência Reuters mostram que, às 17h30, apenas 3,7 milhões de pessoas tinham votado. As urnas encerraram às 19h, já depois de a votação ter sido prolongada por mais uma hora.

PUB

Contas feitas, teria sido preciso que nos últimos 90 minutos tivessem votado mais de cinco milhões de venezuelanos, quando, ao longo do dia, terão votado menos de quatro milhões.

"Ainda que seja possível ter havido uma afluência forte no final dia, e o Partido Socialista tentou fazê-lo no passado, duplicar a votação na última hora e meia seria algo sem precedentes", afirma Jennifer McCoy, analista política do Carter Center de Atlanta e que liderou várias missões de observação eleitoral na Venezuela.

PUB

PUB

PUB