Um milhão de votos “manipulados” na Venezuela, diz empresa de contagem de votos

O CEO da Smartmatic, empresa de contagem de votos electrónicos que trabalha com a Venezuela desde 2004, disse numa conferência de imprensa em Londres que a votação de domingo para a Assembleia Constituinte da Venezuela foi manipulada em cerca de um milhão de votos. “Sabemos, sem dúvida alguma, que os números de participação nesta recente eleição foram manipulados”, garantiu o presidente-executivo da empresa, Antonio Mugica, nesta quarta-feira.

“Estimamos que a diferença entre a participação verdadeira e a participação anunciada pelas autoridades é de, pelo menos, um milhão de votos”, afirmou, citado pela Reuters.

Esta denúncia surge depois de já nesta quarta-feira a Reuters ter revelado que os próprios dados da comissão eleitoral levantavam dúvidas sobre a participação eleitoral. Até às 17h30 de domingo tinham votado apenas 3,7 milhões de pessoas, o que implicaria uma afluência massiva durante os últimos 90 minutos da jornada eleitoral.

A partir do momento que a oposição ao regime decidiu boicotar as eleições para a Assembleia Constituinte, por considerar tratar-se de uma manobra do Presidente Nicolás Maduro para reforçar o seu poder e impedir o trabalho da Assembleia Nacional, a participação eleitoral tornou-se numa questão relevante no debate político venezuelano.

Na segunda-feira, Maduro tinha assegurado que a participação tinha ficado próxima dos 8,1 milhões. A oposição disse que não votaram mais de 2,5 milhões de eleitores.

