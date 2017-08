Trump e Sessions declaram guerra à discriminação positiva nas universidades

Meio século depois de os direitos civis nos Estados Unidos terem sido estendidos por lei a todos os cidadãos, e sete décadas depois das primeiras declarações políticas ousadas a favor da igualdade no país, a Administração Trump indicou que vai começar a investigar casos contra um dos pilares desse movimento – a discriminação positiva no acesso às universidades.

PUB

Não está em causa nenhuma lei do Congresso, nem o Presidente Donald Trump assinou um novo decreto presidencial – a discriminação positiva nos Estados Unidos é um conjunto de medidas e regras que têm sido incentivadas nas últimas décadas para encurtar as diferenças de oportunidade entre a maioria branca e minorias que sofreram abusos ao longo da História.

Mas agora, de acordo com uma nota que foi posta a circular no interior do Departamento de Justiça e obtida pelo jornal The New York Times, o procurador-geral, Jeff Sessions, está à procura de candidatos para trabalharem num "novo projecto". O objectivo é abrir "investigações e possíveis acusações contra a discriminação intencional com base racial nas admissões às universidades".

PUB

De acordo com o jornal, o recrutamento de especialistas no Departamento de Justiça para este "novo projecto" está a ser feito na divisão onde trabalham os operacionais políticos contratados pela Administração Trump, porque os funcionários de carreira (os que trabalham na Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça e permanecem nos cargos apesar das mudanças na Casa Branca) recusam-se a fazer esse papel.

Um dos antigos altos funcionários da Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça durante as presidências de Ronald Reagan e George Bush, Roger Clegg, disse ao The New York Times que a intenção da Administração Trump é "bem-vinda" e "já deveria ter avançado há muito tempo". "As leis de direitos civis foram escritas para proteger todas as pessoas da discriminação, e muitas vezes acontece que não são apenas os brancos que são discriminados, mas também os asiáticos", disse Roger Clegg, que é presidente do grupo conservador Center for Equal Opportunity.

Do outro lado da discussão, a advogada e presidente do grupo liberal Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law, Kristen Clarke, disse que a intenção da Casa Branca é "profundamente perturbadora" e pode "criar o caos e uma histeria desnecessária nas universidades".

We will not stand back as the @realDonaldTrump Administration rolls back on Civil Rights https://t.co/ifjIsfNC2t @NAACP — Georgia NAACP (@NAACPGA) August 2, 2017

Discriminação positiva e não quotas

O que está em causa não são quotas de acesso às universidades, nem a discriminação positiva é política em todas as universidades norte-americanas. Mas, nos muitos casos em que isso acontece, as universidades estatais, ou privadas com participação do Estado, apostam mais no equilíbrio entre o mérito das notas e a diversidade do que apenas no mérito das notas.

Nos últimos anos têm chegado a tribunal vários casos de alunos brancos que consideram ter sido vítimas de discriminação no acesso à universidade – esses alunos dizem ter sido eles próprios vítimas de discriminação porque as políticas de discriminação positiva permitem às universidades seleccionar candidatos com base em vários factores incluindo a diferença entre brancos, negros, asiáticos e hispânicos, por exemplo.

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos avaliou há pouco tempo a política de discriminação positiva, num caso que opôs a aluna Abigail Fisher à Universidade do Texas. No final de um processo que andou para trás e para frente desde 2008, o Supremo decidiu, por uma maioria de 4-3, que a queixosa não tem razão – na decisão final, a maioria considerou que a universidade apresentou argumentos válidos para justificar a necessidade de maior diversidade, mas deixou claro que essa política tem de ser reavaliada de tempos em tempos.

Foi uma vitória para os defensores da discriminação positiva, mas deixou a porta aberta a futuras contestações, já que as universidades têm de fundamentar com rigor a razão dessa política e provar que ela está a ser benéfica para toda a comunidade. Para além disso, a decisão do ano passado foi tomada por apenas sete dos nove juízes do Supremo – na altura, a vaga aberta com a morte do juiz Antonin Scalia ainda não tinha sido preenchida, e a juíza Elena Kagan pediu escusa porque já representou o Departamento de Justiça em questões relacionadas com a discriminação positiva.

A partir de agora, qualquer nova decisão do Supremo sobre a discriminação positiva será votada por pelo menos oito juízes (contando que Elena Kagan voltará a pedir escusa). No lugar de Antonin Scalia está agora Neil Gorsuch, nomeado por Donald Trump e igualmente conservador.

À luz desta configuração de oito juízes, e olhando para a forma como sete deles votaram no ano passado, é possível que a votação termine com um empate (quatro a favor e quatro contra). Se isso acontecer, será mantida a decisão do tribunal de onde o caso subiu para o Supremo.

Uma ideia com séculos

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A ideia de que as minorias (em particular os negros) devem ter um tratamento favorável em certas situações não é nova – remonta ao final da Guerra Civil norte-americana, em 1865, numa altura em que a escravatura tinha acabado de ser abolida. Mais recentemente, a vontade de aprovar medidas concretas para nivelar o campo das oportunidades começou de forma tímida após a II Guerra Mundial, mas só recebeu um impulso decisivo com as presidências de John F. Kennedy e de Lyndon Johnson, na década de 1960.

Nos últimos 50 anos, o grau de compromisso com as medidas de discriminação positiva foi variando consoante os Presidentes – do apoio total de Bill Clinton à oposição de George W. Bush, por exemplo.

No caso da Administração Trump tem sido notório o esforço para reverter recomendações ou regras impostas por anteriores Presidentes. Na semana passada, Donald Trump anunciou que as forças armadas vão deixar de admitir pessoas transgénero, revertendo uma directiva da Administração Obama; e, também em Julho, o Departamento de Justiça constituiu-se como parte interessada num processo judicial sobre o despedimento de um funcionário gay de uma empresa privada – o Departamento defendeu em tribunal que a Lei dos Direitos Civis, de 1964, não fala especificamente sobre orientação sexual, pelo que o funcionário não pode alegar despedimento com base em discriminação. No entendimento do Departamento de Justiça durante a era Obama, a referência a "raça, cor, religião, sexo ou naturalidade" era suficiente para abranger a orientação sexual.

PUB

PUB