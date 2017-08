Kushner: Trabalhar com a Rússia? "Nem sequer nos organizávamos dentro da nossa equipa"

Jared Kushner, um dos conselheiros de Presidente norte-americano na Casa Branca (e genro de Trump), respondeu às questões sobre alegadas ligações ao Governo russo, argumentando que a equipa era incapaz de trabalhar com Moscovo porque estavam tão desorganizados que nem sequer se conseguiam entender o suficiente a nível local.

"Eles acham que nós colaborámos [com a Rússia], mas nós nem sequer conseguíamos colaborar com as nossas equipas locais", desvalorizou Kushner.

As declarações foram feitas a um grupo de estagiários do Congresso, durante uma visita ao Capitólio, em Washington na tarde de segunda-feira. As declarações de Kushner foram obtidas pela Foreign Policy, citando apontamentos de um dos participantes na visita. A afirmação de que foram o caos e desorganização na equipa de Trump que impediram uma cooperação com Putin surge numa altura em que é conhecido o nome do novo director do FBI que substituirá James Comey: Christopher Wray. O FBI está actualmente a investigar alegadas interferências de Moscovo no resultado das eleições norte-americanas.

Jared Kushner está também está a ser investigado pelo FBI sobre a possível interferência russa nas eleições, com base em encontros que teve com o embaixador russo em Dezembro de 2016. Questionado sobre o estado da investigação, o conselheiro de Trump respondeu apenas: "Não sabemos o que isto irá dar".

Esta não é a primeira vez que alguém da equipa de Trump recorre à desorganização como justificação para negar as relações próximas com os russos durante a campanha presidencial.

Numa entrevista à CNN, em Julho, Michael Caputo, antigo conselheiro de Trump, usou as mesmas palavras. "Estávamos tão ocupados para acompanhar o dia-a-dia da campanha que não consigo sequer imaginar que alguém tivesse tempo para fazer alguma coisa dessas", desvalorizou.

