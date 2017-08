Volta a Portugal em bicicleta condiciona trânsito em Lisboa de quinta a sábado

O trânsito vai estar condicionado em várias artérias da capital entre a próxima quinta-feira e sábado, devido à partida da 79.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, anunciou a Câmara Municipal de Lisboa nesta quarta-feira.

De acordo com a autarquia, na quinta-feira o trânsito vai estar condicionado na via destinada aos autocarros turísticos na Praça do Império, em Belém. Estes autocarros deverão parquear no Parque dos Pinheiros, ao lado do Museu da Marinha.

Devido ao Prólogo da Volta, na sexta-feira, entre as 7h e as 21h30 verificar-se-á a interrupção total da circulação na Avenida da Índia, entre a Avenida Torre de Belém e a Avenida de Ceuta, mantendo-se a circulação na Avenida Brasília. A Praça do Império será encerrada à circulação entre as 13h e as 18h na zona defronte do Mosteiro dos Jerónimos, com desvios no Largo dos Jerónimos e na Rua D. Lourenço de Almeida/Rua Bartolomeu Dias.

A partir das 10:00 de sábado, devido ao Passeio da Volta, estão previstos cortes ao tráfego, à passagem dos participantes, no Rossio dos Olivais, na Alameda dos Oceanos, na Rotunda dos Vice-Reis, na Rotunda das Oliveiras, na Avenida da Peregrinação e na Avenida de Moscavide. A PSP alerta ainda em comunicado que poderão “ocorrer alguns constrangimentos de trânsito pontuais” na EN10 no sentido Lisboa – Vila Franca de Xira, alerta a PSP. Entre as 10h e as 13h, haverá “o corte total de trânsito na EN10, em ambos os sentidos, a partir do Parque Urbano do Cevadeiro”, em Vila Franca de Xira.

A Câmara de Lisboa destacou que as alterações à circulação e os desvios de trânsito serão assinalados no local pelas autoridades policiais. A PSP confirma e refere que “ao longo dos trajectos haverá polícias a proceder aos cortes/desvios do trânsito com o intuito de manter a fluidez rodoviária, informando dos itinerários alternativos, e assegurando que todo o evento decorra em segurança e com a devida tranquilidade”.

A PSP aconselha ainda os cidadãos a programar “as suas deslocações atempadamente tendo em conta os cortes e percursos alternativos” e não interferido “no percurso efectuado pelos ciclistas”, verificando ainda se o veículo não fica estacionado em sítios que impeçam a circulação rodoviária de outros automóveis. A 79.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta vai ser disputada entre 4 e 15 de Agosto.

