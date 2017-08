Famílias carenciadas de Viseu recebem apoio para fazer obras em casa

Mais de uma centena de famílias do concelho de Viseu vai beneficiar de apoios municipais para melhoria das suas habitações. A substituição de portas e janelas, recuperação de fachadas e construção de casas de banho são algumas das pequenas reparações a efectuar. No âmbito dos programas Viseu Habita e Viseu Solidário, a autarquia local entregou as primeiras comparticipações a 112 agregados, cujo investimento ascende aos 726 mil euros. Ao todo, são 240 pessoas abrangidas das quais 89 são idosas e 30 crianças e jovens.

Alfredo Artilheiro, de 69 anos, é um dos beneficiários. A casa onde mora com a mulher e filho vai ser alvo de melhorias ao nível das paredes e dos pavimentos. “Fica ainda por fazer a ligação ao saneamento”, frisa. “Com a reforma que recebo, que não chega aos 500 euros, mal dá para comprar os medicamentos para mim e para a minha mulher. Sem este apoio não tinha possibilidades de fazer obras”, admite.

O investimento total nas 112 habitações é de 1,4 milhões de euros, com o município de Viseu a apoiar 55 por cento do valor global (726 mil euros). O restante é suportado ou pelos agregados familiares ou por associações locais de solidariedade social ou de âmbito religioso.

“Se olharmos para o mapa do país, dificilmente encontro outro município que tenha um programa destes. Este programa quando foi criado tinha a comparticipação do Estado Central que dava metade e as autarquias o restante. Quando deixou [o Governo] de apoiar, o município de Viseu quis continuar e dar boas condições de vida às pessoas”, salientou o presidente da autarquia viseense, Almeida Henriques, na entrega das comparticipações aos munícipes apoiados.

Desde 2014 que os programas Viseu Habita e Viseu Solidário já beneficiaram 335 famílias, num investimento municipal superior a 2,1 milhões de euros. Comparativamente a 2016, o financiamento aumentou 37,5 por cento, que se traduziu em mais 26 agregados. Este ano, segundo a autarquia, foram também abrangidas sete famílias carenciadas e numerosas (mais de três filhos) que beneficiaram de “condições especiais”. Nestes casos, o valor da comparticipação aumentou em 20 por cento face ao estipulado. Para Almeida Henriques, “só a situação financeira sólida da Câmara faz com que se possam lançar programas destes”.

