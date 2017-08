Subida das comissões no Santander Totta compensa impacto da dívida pública

Os primeiros seis meses do banco liderado por António Vieira Monteiro foram marcados por uma queda nas duas principais rubricas da actividade bancária, a margem financeira e o produto bancário. Mas para conseguir um crescimento de 16,7% dos lucros para os 228,9 milhões foram determinantes duas outras descidas: a do volume de imparidades, que reflecte a melhoria da qualidade de crédito e a dos custos operacionais. Pelo meio, o aumento verificado nas comissões permitiu atenuar o efeito negativo da carteira da dívida pública, composto em parte pela contrapartida que o Santander aceitou na aquisição do Banif.

A margem financeira do Santander Totta recuou 8,3% no primeiro semestre para 338,4 milhões de euros. Apesar de estar a pagar menos por depósitos (cujo stock aumento 0,6% para 27,6 mil milhões), a descida da receita com créditos (cujo stock caiu em todos os segmentos) e títulos de dívida pública foi suficiente para justificar este recuo da margem.

No produto bancário, a quebra de 10,8% para 549,4 milhões de euros foi alimentada não só pela margem financeira, mas também pelos resultados de operações financeiras, mais uma vez na sequência “de menores ganhos obtidos com a gestão da carteira de títulos de dívida pública”. Esta rubrica do negócio só não foi pior porque as comissões cresceram 5% para os 166,5 milhões de euros, também para atenuar o impacto da contribuição para o Fundo de Resolução.

Sobre as comissões, o banco explica, em comunicado, que se verificou “um aumento de transacionalidade e utilização dos serviços oferecidos pelo banco aos seus clientes”, em resultado do “incremento do número de clientes vinculados e clientes digitais em 23% e 34%, respectivamente”.

Neste cenário, o Santander conseguiu melhorar o resultado líquido graças à descida dos custos operacionais em 9% para os 261,5 milhões de euros e à melhoria da qualidade da carteira de créditos, onde o volume de imparidades desceu de tal maneira que passou de 50,3 milhões negativos para um efeito positivo de 5,7 milhões. No que diz respeito à carteira de crédito, o rácio de crédito em risco segue a descer e está já nos 4,46%.

Aliás, na componente da solidez, o Santander Totta apresenta, em Junho de 2017, uma radiografia consistente com o facto de estar integrado num banco global da dimensão do Santander espanhol. A instituição continua a apresentar elevados níveis de liquidez, tendo reduzido em 22,2% o financiamento junto do Eurosistema. E os rácios que atestam a solidez, na perspectiva das metas definidas pelas autoridades europeias, situam-se nuns confortáveis 15,8%.

