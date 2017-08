Lucros da CGD em Espanha crescem 26%

Em comunicado de imprensa, a CGD Espanha sublinha que os seus activos cresceram 4,4%, o volume de negócios 3,3% e os fundos próprios 6%. “Os resultados confirmam a boa trajectória da entidade que soma sete semestres consecutivos positivos. O banco cumpre integralmente e supera os objectivos estabelecidos”, realça a sucursal do banco português.

O resultado antes de impostos foi de 18,2 milhões de euros, um aumento também de 26% em relação ao mesmo período de 2016. O activo total da sucursal cresceu 4,4%, para 5287 milhões de euros, e o volume de negócios foi de 7403 milhões de euros, um crescimento de 3,3%. Os depósitos dos clientes cresceram 1,4%, para 46 milhões de euros, e o crédito aos clientes 2,7%, para 87 milhões, em comparação com o primeiro semestre de 2016.

A taxa de crédito malparado era em Junho último de 3,17% (2,75% em Junho de 2016), “um dado claramente inferior à média do sector”, segundo a sucursal. A rentabilidade medida através do ROE (taxa de retorno sobre o património) subiu de 4,39% no primeiro semestre de 2016 para 5,22% no mesmo semestre de 2017.

O espanhol Banco Caixa Geral pertence ao grupo português Caixa Geral de Depósitos e tem em Espanha uma rede comercial de 110 balcões e mais de 500 profissionais.

