Burger King anuncia investimento de 100 milhões em Portugal

A cadeia multinacional de comida rápida Burger King anunciou nesta quarta-feira que vai investir cerca de 100 milhões de euros nos próximos cinco anos, em Portugal, em novos restaurantes e uma imagem de marca actualizada.

“Este plano, definido pela cadeia para estar cada vez mais próxima dos consumidores portugueses, representa um investimento de 100 milhões de euros, vai criar mais postos de trabalho nos novos restaurantes, significando a maior aposta da cadeia, realizada até hoje, no sector de fast food em Portugal”, afirma a empresa em comunicado.

A empresa Burger King é de origem norte-americana, tem 80 restaurantes em Portugal e quer “tornar-se uma das cadeias de restaurantes líderes no mercado português”. Para tal, tenciona “realizar esta expansão através de um novo modelo de master franchising (parcerias com investidores locais), já lançado noutros países europeus”, contando “também com o apoio dos franchisados actuais em Portugal”.

“Lançamos este ambicioso plano de expansão porque acreditamos nas possibilidades de Portugal e na margem de crescimento que temos neste país. Contamos com uma aposta firme e determinada para crescer de forma sólida e sustentável no sector da restauração”, afirma a multinacional, fundada em 1954, apresentada como “a segunda maior cadeia de restauração de hambúrgueres do mundo”, presente em “cerca de 15.000 restaurantes, em mais de 100 países”.

