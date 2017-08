Sporting será cabeça de série no play-off de acesso à Liga dos Campeões

O que parecia quase impossível tornou-se realidade. Beneficiando do afastamento nesta quarta-feira de Dinamo Kiev, Ajax, Viktoria Plzen e Club Brugge na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o Sporting será cabeça de série e estará no grupo das equipas teoricamente mais forte no sorteio do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, que será realizado nesta sexta-feira.

Incluído no grupo dos “não campeões”, o Sporting tinha oito equipas à sua frente no ranking da UEFA e apenas as cinco melhores terão direito a serem cabeças de série no sorteio. No entanto, a conjugação dos resultados da 3.ª pré-eliminatória foi perfeita para a equipa portuguesa.

Com o afastamento de quatro equipas que estavam à sua frente, o Sporting fechará o grupo dos cabeças-de-série, do qual também farão parte o Sevilha, o Nápoles, o Liverpool e o CSKA Moscovo, que não serão adversários da equipa de Jorge Jesus.

Desta forma, o rival “leonino” será uma destas cinco equipas: Hoffenheim, Nice, Young Boys, Basaksehir ou Steaua Bucareste.

Cabeças-de-série:

Sevilha, Nápoles, Liverpool, CSKA Moscovo e Sporting

Não cabeças-de-série:

Hoffenheim, Nice, Young Boys, Basaksehir e Steaua Bucareste.

