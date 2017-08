Futuro do Sporting na Champions começa hoje a ficar definido

Aquele que será o primeiro grande teste da temporada do Sporting começa hoje a definir-se, com a conclusão da terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Os “leões” ficam a saber quais são os possíveis adversários no sorteio do play-off, que se realiza na sexta-feira em Nyon, na Suíça. Na rota da equipa de Jorge Jesus, que muito dificilmente escapará a estar entre os não cabeças-de-série no sorteio, há clubes como Sevilha, Nápoles e Liverpool.

PUB

Os jogos do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões realizam-se a 15 e 16 de Agosto (primeira mão) e 22 e 23 de Agosto (segunda mão) e revestem-se de uma importância que vai para além do aspecto desportivo – a presença na fase de grupos da Champions vale mais de 12 milhões de euros em prémios da UEFA. O duplo compromisso europeu terá pelo meio uma visita a Guimarães, onde os “leões” jogam na terceira jornada da Liga NOS.

Tal como há dois anos, o Sporting volta a ter de superar o play-off para aceder à fase de grupos da Liga dos Campeões. Em 2015-16, na época de estreia de Jorge Jesus em Alvalade, os “leões” enfrentaram o sorteio de forma mais confortável, na qualidade de cabeças-de-série, o que permitiu evitar Manchester United, Valência, Bayer Leverkusen e Shakhtar Donetsk. Entre os possíveis adversários estavam CSKA Moscovo, Lazio, Mónaco, Club Brugge e Rapid Viena, mas o desfecho do play-off foi amargo para o emblema de Alvalade. Frente aos russos do CSKA, o Sporting começou por ganhar 2-1 em casa (o golo dos visitantes seria marcado por Doumbia), mas perdeu 3-1 na capital russa, com “bis” do marfinense que agora veste a camisola “leonina”, e teve de conformar-se com a Liga Europa.

PUB

Cinco clubes à frente

Na época passada, o segundo lugar no campeonato garantiu a entrada directa na fase de grupos da Champions, mas a equipa de Jorge Jesus ficou em último lugar num grupo com Borussia Dortmund, Real Madrid e Legia Varsóvia.

Esta temporada, o baixo coeficiente na tabela da UEFA ditará quase garantidamente que o Sporting parte para o sorteio como não cabeça-de-série. Os “leões” estão na quarta posição entre as cinco equipas que entram directamente no play-off, apenas à frente do Hoffenheim, que terminou na quarta posição da Liga alemã. E os resultados registados na primeira mão da terceira pré-eliminatória pelos outros emblemas melhor posicionados não deixam antever nada de positivo para os “verde-e-brancos”. O Dínamo Kiev recebeu e venceu o Young Boys (3-1) e, se hoje confirmar esse resultado, junta-se a Sevilha, Nápoles e Liverpool como cabeça-de-série. O empate entre Nice e Ajax (1-1) permite alimentar alguma esperança — os holandeses estão acima do Sporting, os franceses não. Mas a segunda mão joga-se em Amesterdão e o Nice não pode contar com Mario Balotelli, por lesão. Se Ajax e Dínamo Kiev passarem, completam o lote de cabeças-de-série.

Nos outros duelos, o Viktoria Plzen empatou em Bucareste (2-2) e hoje recebe os romenos. Com um triunfo por 0-2 em Atenas, o CSKA Moscovo também deixou a eliminatória frente ao AEK bem encaminhada e joga a segunda mão em casa. O derradeiro lugar no play-off será decidido entre Club Brugge e Istanbul Basaksehir – o empate 3-3 na Bélgica dá esperança aos turcos.

JOGOS E RESULTADOS

Terceira pré-eliminatória (segunda mão)

Sheriff-Qarabag1-2 (1-2)

CSKA Moscovo-AEK, 18h

APOEL-Viitorul Constanta, 18h

BATE Borisov-Slavia Praga, 18h

Basaksehir-Club Brugge, 18h45

FC Copenhaga-Vardar, 19h

Young Boys-Dínamo Kiev, 19h15

Viktoria Plzen-Steaua Bucareste, 19h15

Ludogorets-Hapoel Beer-Sheva, 19h30

FH Hafnarfjordur-Maribor, 19h30

Ajax-Nice, 19h45

Olympiacos-Partizan, 19h45

HNK Rijeka-Red Bull Salzburg, 19h45

Rosenborg-Celtic, 19h45

Legia Varsóvia-Astana, 19h45

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

SORTEIO DO PLAY-OFF

Clubes não campeões

Cabeças de série

Sevilha

Nápoles

Dínamo Kiev *

Ajax *

Liverpool

Não cabeças de série

Viktoria Plzen *

CSKA Moscovo *

Club Brugge *

Sporting

Hoffenheim

* clubes que ainda jogam a presença no play-off

PUB

PUB