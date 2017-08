Força Ralph: princesas da Disney juntam-se a Star Wars em novo filme

A sequela do filme da Disney Força Ralph (Wreck it, Ralph, em inglês) estreia no último trimestre de 2018 e quer fazer jus ao nome que lhe foi atribuído no título original: quebrar a Internet. Para isso, juntará no mesmo filme – que é lançado seis anos depois do original – várias princesas da Disney com outras personagens do mundo da Marvel e da Lucasfilm (que também fazem parte da Walt Disney Company), como os stormtroopers e C-3PO, o robô dourado de Star Wars.

PUB

Em Portugal, a data de estreia está anunciada para 20 de Novembro de 2018, um dia antes da estreia nos Estados Unidos. O título original é Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2 — o nome em português não foi ainda anunciado oficialmente mas será algo do género Ralph quebra a Internet, numa tradução livre.

Esta narrativa transversal é a primeira vez que as princesas da Disney aparecem numa longa-metragem depois dos filmes que protagonizaram e corresponde também à primeira vez que várias personagens das quatro principais marcas do grupo cinematográfico (Walt Disney Studios, Pixar, Marvel e Lucasfilm) se juntam no mesmo enredo.

PUB

Na página do IMDb (Internet Movie Database, um site especializado em informação sobre cinema e programas de televisão) já estão anunciadas as princesas que farão parte da sequela e as actrizes que lhes darão voz na versão inglesa que são, na verdade, as mesmas que já davam anteriormente, à excepção da Branca de Neve, da Cinderela (cujas intérpretes já morreram) e de Aurora, d’A Bela Adormecida. Mandy Moore dará voz a Rapunzel, Ming-Na Wen a Mulan, Paige O’Hara a Belle, Auli’i Cravalho a Vaiana, Kelly Macdonald como Mérida e Kristen Bell dará voz a Anna, uma das irmãs de Frozen.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O novo filme será, à semelhança do primeiro, realizado por Rich Moore (e ainda por Phil Johnston). No primeiro filme da saga, Ralph é, apesar do seu feitio afável, um vilão num videojogo. Cansado da sua vida de malevolência, Ralph (interpretado por John C. Reilly) decide mudar de jogo e acaba por conhecer Vanellope. E é a pequena Vanellope von Schweetz (a quem Sarah Silverman dá a voz) que descobre os aposentos secretos das princesas neste novo filme. As princesas deixam os seus vestidos de lado e entram na história vestidas com t-shirts, calções, tops e calças de ganga, seguindo a liderança de Vanellope.

As novidades foram anunciadas na convenção D23 Expo – que aconteceu no mês passado na Califórnia, EUA. O enredo passa-se no domínio da Internet (um jogo online) e integra ainda outras personagens como o Homem de Ferro, a Fada Sininho do Peter Pan e os stormtroopers de Star Wars (que passou a fazer parte da Disney em 2012).

PUB

PUB