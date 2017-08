Estranhos de passagem

Já não é surpresa a dimensão cada vez mais globalizada do cinema contemporâneo, com realizadores de todo o mundo a filmarem fora dos seus países natais. A única entrada portuguesa a concurso na secção de curtas de Locarno, Pardo di Domani, é prova disso. Produção portuguesa da Terratreme Filmes, António & Catarina foi filmado em Lisboa por uma realizadora romena, Cristina Nemes, no âmbito do DocNomads, um mestrado pan-europeu de cinema documental que leva os seus alunos também à Bélgica e à Hungria. “É um filme que vai para além de nacionalidades,” explica Cristina Nemes, por Skype da sua Roménia natal. “Não penso nesses termos, porque no DocNomads somos todos estrangeiros. O Augusto foi um dos primeiros portugueses que conheci, e isso acabou por lhe permitir abrir-se mais comigo. Ele via-me como uma pessoa misteriosa vinda de outro país que não conhecia. Eu sentia a mesma coisa para com ele.”

PUB

É essa relação entre dois estranhos que aprendem a conhecer-se, construída durante três anos, que António & Catarina documenta ao longo de 40 minutos, pacientemente montados durante um ano partir de longas horas de rushes: “Filmámos todos os nossos encontros. Foi esse o 'contrato' que fizemos, sem saber onde nos levaria.” Saímos do filme sem saber quem é realmente o homem que está em praticamente todos os seus planos: Augusto Martinho, 70 anos, sotaque nortenho, conhecedor de Balzac, falecido há poucas semanas. De onde vem, porque mostra remorsos por ter deixado para trás uma vida e um passado, porque vive neste pequeno quarto numa parte velha de Lisboa? O filme não o diz. “Falámos muitas vezes da sua vida, mas eu sabia que era algo que não devia entrar no filme,” diz a realizadora. “Para mim ele era um mistério por resolver. O que quis trazer para a frente foi o jogo que estávamos a jogar, em que mostrávamos as nossas fragilidades um ao outro, assumindo outras identidades.” Augusto passa a António – o nome que assume quando sai à rua; Cristina torna-se Catarina, a “sua única amiga” do sexo feminino.

Foto Augusto Martinho, 70 anos, sotaque nortenho, conhecedor de Balzac, falecido há poucas semanas. De onde veio?

PUB

Foto

Na corda bamba da exposição pessoal, António & Catarina foi influenciado pelas novas experiências dos cinemas do real que Cristina encontrou durante o seu mestrado - “colocar-me a mim própria dentro do filme, partilhar as minhas vulnerabilidades, sempre me atraíu” - mas também pela própria inspiração de Augusto. “Tivemos uma conversa de cinco horas em que ele não me falou muito de si, mas sentimos que tínhamos de nos voltar a encontrar. Voltámos a encontrar-nos e ele disse-me, 'vamos dar as mãos e fingir que estamos em Paris'. Essa ideia deu-me liberdade para filmar de outro modo.” António & Catarina torna-se, então, num documentário sobre a construção de uma relação - “como conseguimos ressoar um com o outro, descobrir-nos a nós próprios, face à câmara. Como se estivéssemos a assistir a uma relação que se constrói entre dois estranhos.”

PUB

PUB