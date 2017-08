Funeral da jornalista da TSF Sofia Morais realiza-se hoje em Tomar

As cerimónias fúnebres da jornalista da TSF Sofia Morais, que morreu na segunda-feira aos 46 anos, realizam-se na tarde desta terça-feira em Tomar, de onde era natural.

Depois da missa de corpo presente, que começou às 14h30 na igreja de Santa Maria dos Olivais, em Tomar, o corpo será depois velado na Casa Mortuária de Tomar e o funeral será no Complexo Funerário de Coimbra pelas 17h, de acordo com a informação da agência funerária, que acrescenta que as cinzas do corpo serão depositadas no cemitério de Tomar na quarta-feira pelas 10h.

Ex-atleta da patinagem do Sporting Clube de Tomar, segundo a publicação digital regional mediotejo.net, e jornalista da TSF desde Novembro de 1996, Sofia Morais exerceu naquela rádio as funções de repórter, editora e produtora.

“Entre outras áreas acompanhou de forma mais próxima a área da saúde e justiça, com reportagens, investigação e espaços especializados”, lê-se na página da TSF na Internet.

Numa crónica ali publicada, o jornalista Fernando Alves recorda a "figura frágil, não obstante a solidez", de Sofia Morais, que, "mais do que uma menina que cresceu na rádio", descreve como "uma menina que crescia na rádio".

"Lembramo-nos dela muito menina, nesta rádio, desde quando esta rádio era, também, ainda, tantas vezes menina. Ela era, mais do que uma menina que cresceu na rádio, uma menina que crescia na rádio. A voz dela acendia na rádio palavras crescidas, palavras que acrescentavam. Quase só nos lembramos dela na rádio, porque a rádio era a nossa casa", escreve Fernando Alves.

