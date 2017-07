BE: De comício em comício até à negociação do Orçamento

As negociações para o Orçamento do Estado para 2018 só começam a 25 de Agosto, mas vão provocar um encurar do tempo de descanso dos políticos. Nas não será só a preparação para estas reuniões a encurtarem as férias dos políticos este ano, as autárquicas, sobretudo a apresentação e o apoio a candidatos, estão a pressionar os partidos a não desaparecerem de cena durante o verão. É essa uma das razões para que a líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, vá andar neste início de Agosto a fazer vários comícios.

PUB

A alteração do quadro da rentrée do BE serve para "contrariar a silly season", escreve o partido na sua página oficial, com debates sobre "grandes temas do país". Esses comícios servirão de ante-câmara para as negociações com o PS e o Governo para o Orçamento do Estado, onde o Bloco irá ensaiando alguns temas que quer ver vertidos no documento ou antes disso. É o caso do fim das penalizações para as reformas de trabalhadores com carreiras contributivas longas. O Governo tinha prometido uma solução para antes do verão, depois o ministro do Trabalho e Segurança Social anunciou no final de uma reuniãoda Concertação Social que a primeira fase do fim das penalizações avança em Setembro, Outubro. Garantiu Vieira da Silva que os trabalhadores com 48 anos de descontos e com 60 ou mais anos de idade poderão aceder à reforma antecipada sem cortes.

Apesar da garantia dada por Vieira da Silva, o BE vai insistir no tema para que seja posto em prática antes mesmo de começarem as negociações para o Orçamento. Mas é apenas um dos temas em cima da mesa nestes comícios de verão que começam esta terça-feira em Quarteira. O BE antecipou em alguns dias estes comícios habituais que contarão com a presença de candidatos autárquicos do partido.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Um dia depois, na quarta-feira, Catarina Martins vai até Monte Gordo, concelho de Vila Real de Santo António, para novo comício e para Domingo marcou nova iniciativa em Velhalhas, na Guarda. Se o país ruma a sul no Verão, o BE faz o mesmo movimento no mapa. Na semana seguinte entra em acção a eurodeputada Marisa Matias, com comícios em Vila Nova de Milfontes (dia 8), Olhão (dia 9), em Portimão (dia 10) e só um no norte, em Alijó, dia 19.

O primeiro comício do BE é aliás no mesmo local onde 12 dias depois o PSD vai regressar aos trabalhos partidários. A tradicional Festa do Pontal, com a qual os sociais-democratas reabrem o ano político, tem data marcada para dia 13 de Agosto, no calcadão de Quarteira.

Já o PS, tem apenas marcado para o final do mês, um dia depois do início das negociações com os três partidos que apoiam o executivo, a sua rentreé, com a "Festa de Verão", em Faro. António Costa fará o discurso de encerramento.

PUB

PUB