Não, não apoio a EMA no Porto

Ouvi , numa rádio de um grande grupo económico, um antigo maiorial do Infarmed a apelar a uma “onda!” de apoio nas redes sociais à instalação da EMA no Porto.

Quanto a mim, fujo desta onda. E não posso estar aqui com falinhas mansas. Gosto deste Atlântico bravo, e de nortadas. Sou mais portuense do que esses que, com a sua boca suja de dinheiro e ganância, dizem ser do Porto e defender o Porto, mas que, na realidade, o que defendem sempre e para todo o sempre são os interesses de patos bravos e abutres em busca de protagonismo económico-financeiro.

A EMA no Porto só interessará aos mesmos de sempre: os senhores feudais e os mercenários das farmacêuticas. É uma treta e uma descarada manipulação mental dizer que uma agência ligadas aos mais obscuros interesses capitalistas do mundo da má Farmácia e da falsa Medicina interessará ao Porto.

A que Porto? Só se for ao Porto dos exploradores e ao Porto dos senhores do turismo que exploram os estagiários das Escolas de Hotelaria e Restauração e dão empregos de luxo às dondocas e aos amigalhaços de sempre ou ainda ao “Porto.” do sr. Moreira e seus correligionários. Não interessará certamente aos desgraçados das sopas dos pobres, aos ignorados (fora das campanhas eleitorais) habitantes das ilhas e dos bairros da zona Oriental ou aos sem-abrigo da Boavista e arredores que desde os reinados dos dois srs. Vice-Reis do Norte, de mesmo nome Rui, de mesmas políticas de exclusão, não pararam de aumentar, aos escravos da restauração, ou ainda aos desempregados que não vêem há anos uma solução digna para a sua vida nesta terra.

A reclamação da EMA no Porto, além de uma manifestação de provincianismo serôdio, é uma falsa questão: não favorecerá a criação de emprego real para todos (sublinho todos) os portuenses, mas apenas para uma meia-dúzia de gananciosos e de tachistas habituais.

Estou farto disto tudo e sobretudo de um (des)governo de uma autarquia que não faz nada por toda a cidade e apenas se dedica a se autopromover em eventos de fachada e a reclamar tachos e a promover os patrões e carrascos de um turismo centrado nos mais ricos da Europa e do mundo.

Não, não apoio e não quero uma cidade só para alguns, os ricos do turismo de luxo e dos poderosos da Indústria, quero uma cidade para todos e de todos, que não disfarce com tretas para inglês (não) ver a sua desigualdade estrutural e a sua característica ancestral de terra de exclusão e de expulsão dos portuenses que mais sofrem com a exploração dos mais selvagens capitalismo e feudalismo. Chega, basta!

Nelson Bandeira, Porto

