Taiwan, guerra ou paz

A região mais criticamente militarizada do mundo é a que compreende a China, Taiwan e as duas Coreias. Trata-se de uma área cujas clivagens são extremamente instáveis e perigosas e onde existem capacidades nucleares. É neste contexto que se digladiam a China continental e Taiwan, num contencioso que, se levasse à eclosão de um conflito militar, tornaria este no mais violento confronto mundial desde a II Guerra Mundial.

Na sequência da guerra civil chinesa, em 1949 chineses nacionalistas, derrotados pelos comunistas no continente, retiraram para a ilha de Taiwan, que passaram desde então a controlar sem, todavia, alguma vez terem declarado a sua independência e sem a China ter deixado de considerar que Taiwan é parte integrante do Estado chinês e que a ilha é apenas uma província renegada.

Nas décadas seguintes, a tensão entre a China continental e Taiwan foi permanente. A fortíssima presença militar dos Estados Unidos na Ásia Oriental contribuiu para que nunca tenha sido atingido um ponto de conflito militar.

O status quo vigente, apesar de imperfeito, tem permitido que, apesar das animosidades entre a China continental e Taiwan, se evite a guerra. Porque, sejamos realistas, se Taiwan declarar a sua independência, a China continental realmente invadirá esta ilha, que acabará por tomar, embora com um elevadíssimo custo para si própria.

Ninguém sabe exatamente como reagiriam os EUA no caso de tal conflito (nem nos bastidores americanos existe uma certeza), apesar da sua condição de aliado militar de Taiwan (enquanto reconhece diplomaticamente apenas a China). Contudo, as inúmeras trocas de impressões que ao longo dos anos tenho tido sobre estas questões suscitam a minha convicção de que os Estados Unidos intervirão no caso de uma invasão chinesa injustificada e não provocada, mas que hesitarão em fazê-lo se essa invasão decorrer de um insensato e desnecessário clima de afrontamento por parte de Taiwan.

Ninguém pretende tal guerra que seria devastadora e que induziria drásticas ondas de choque a nível mundial. A China, e a Ásia Oriental em geral, exercem presentemente um enorme peso de influência na estabilidade e na economia mundiais. Qualquer tremor seria devastador para todo o mundo.

Neste quadro, o mundo foi tomado de algum pânico quando, há anos, o Presidente de Taiwan, Chen Shui-bian, retomou a tese de que a China e Taiwan são Estados distintos e avançou a ideia de realizar um referendo nacional para consultar o povo de Taiwan sobre a possibilidade de declarar a independência.

A minha opinião é, contudo, de reduzido dramatismo. Essencialmente o que sucedeu deve ser interpretado como um avolumar momentâneo (que é frequente) da guerra psicológica e discursiva que ambas as partes cultivam ao longo do tempo.

Presumo que, apesar do inegável potencial regional para uma guerra de proporções catastróficas, só um implausível fator súbito e criticamente confrontacional levaria a essa guerra.

De facto, sem que o mundo se aperceba, têm existido contactos muitíssimo discretos entre a China continental e Taiwan para tentar a curto e médio prazo reduzir a tensão e aumentar a interação construtiva entre ambas as partes e ambas as comunidades, como fórmula que permita uma solução a longo prazo. Quase não duvido de que é isso mesmo que sucederá. A reintegração pacífica ocorrerá, mas a longo prazo. O curto e o médio prazos irão amadurecer essa via nos bastidores e nas comunidades, construindo uma progressiva confiança recíproca.

Mas para que tal convergência a prazo se vá consolidando é necessário que quer a China continental, quer Taiwan se abstenham de acirrar evitáveis tensões e conflitualidades. Obviamente existirão periodicamente acusações, exercícios militares, irritações, mas tudo isso faz parte de um código de guerra psicológica que quem conhecer bem a Ásia sabe que é importante para as mentalidades nacionais da região.

Naturalmente qualquer democrata considera que os referendos são uma peça central de legitimação de grandes mudanças nacionais, pelo que um referendo em Taiwan sobre a possível declaração de independência é defensável no plano dos princípios (aliás, penso que, muito mais tarde, isso ocorrerá um dia, mas não neste contexto).

E, afinal, que pensa a população de Taiwan sobre o diferendo com a China? Contrariamente à opinião generalizada no Ocidente, essa população mantém sérias dúvidas sobre a adequabilidade da independência. Apesar de a maioria ver com interesse a ideia do referendo, tenho motivos para crer que talvez quase metade da população votaria hoje contra a independência e menos de um terço votaria a seu favor.

No fundo, mais de dois terços da população prefere que se mantenha o atual status quo, pelo menos por agora. Mais de meio século passou desde a guerra civil chinesa. Entretanto esfumou-se a Guerra Fria e o próprio regime político chinês evoluiu imenso. Hoje, o regime político da moderníssima China só por desconhecimento ou teoria pode ser considerado comunista. O autoritarismo político subsiste mas sem qualquer comparação realista com o passado da bárbara e genocida Revolução Cultural. Os cidadãos de Taiwan não olham a China continental como há 40 ou 50 anos atrás. Predomina uma prudência sensata e inteligente da maioria do povo de Taiwan. E a brutal agressividade do regime chinês de há décadas atrás não corresponde à presente realidade.

Os cidadãos do resto do mundo ficariam estupefactos se presenciassem a espantosa evolução deste contencioso nos bastidores, inimaginável no passado.

Não haverá guerra agora. Provavelmente ela nunca chegará a existir. Um dia Taiwan reconhecerá formalmente a integração na China, com um estatuto de autonomia feito à sua medida, diferente dos estatutos definidos para o Tibete, Xinjiang, Hong Kong ou Macau. Mas as autoridades da China continental devem demonstrar uma maior sensatez a evitar atritos inquietadores em Hong Kong, que todos em Taiwan observam com uma aguda sensibilidade. Também alguns grupos contestatários em Hong Kong deverão ter um pouco mais de moderação e uma menor sede de mediatização global. As implicações no futuro da solução para Taiwan serão profundas.

