Casa Branca nega que Trump tenha ditado declaração do filho sobre reunião com russos

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, negou que o Presidente Donald Trump tenha ditado a declaração do seu filho, Donald Trump Jr., sobre um encontro com responsáveis russos. “Mas entrou na discussão, deu sugestões, como qualquer pai faria”, declarou Sanders.

A porta-voz desmentia uma notícia do Washington Post dizendo que tinha sido o próprio Donald Trump quem, a bordo do avião presidencial Air Force One, de regresso da cimeira do G20 em Hamburgo, ditara uma declaração de Donald Jr. ao New York Times sobre contactos da campanha com personalidades ligadas ao Kremlin.

Mas com esta afirmação Sanders acaba por contradizer o que o próprio advogado pessoal de Trump afirmara sobre o assunto: Jay Sekulow garantira ao programa Meet the Press da NBC que “o Presidente não esteve envolvido na elaboração da declaração”.

O diário preparava-se para noticiar a reunião em que participaram ainda Jared Kushner, o genro do Presidente e seu principal conselheiro, e o responsável da campanha Paul Manaford, com a advogada Natalia Veselnitskaia e dois outros russos, e Trump Jr. enviou uma declaração dizendo que o encontro foi “sobretudo” sobre um programa de adopção de crianças russas pelos EUA, que foi interrompido em 2014, e que este não era um assunto de campanha.

A decisão de não fazer um relato mais transparente sobre o teor da reunião terá sido tomada pelo próprio Trump contra a opinião generalizada de conselheiros da Casa Branca, que temiam mais revelações, diz ainda o Post.

Mais tarde, soube-se que Donald Jr. aceitou o contacto com Veselnitskaia depois de lhe ter sido prometida informação prejudicial para a campanha da rival do pai, Hillary Clinton. Numa troca de emails, o filho de Trump respondeu positivamente à oferta: “Adoro”, foi a resposta.

A revelação da participação de Trump na defesa do filho, diz o Post, é especialmente significativa porque descreve um esforço concertado para iludir o público, contrariando os conselheiros da Administração.

Mais, este novo dado é sobretudo importante porque é a primeira vez que o Presidente é pessoalmente implicado no caso da polémica reunião, que até agora é a parte mais incriminadora das suspeitas de ligação da campanha de Trump a uma tentativa da Rússia interferir nas eleições americanas, a favor do candidato republicano.

O facto de a declaração ser tão cuidadosa na sua formulação está a levantar questões. Afinal, não nega directamente que qualquer questão de campanha tenha sido abordada, mas deixa essa sensação; por outro lado, omite a razão principal do encontro, que seria a promessa de material comprometedor para Clinton.

A versão de Trump de que não sabia nada sobre o encontro torna-se menos plausível após esta notícia.

Este caso, sublinha no seu site a revista Atlantic, tem agora potencial de provocar problemas políticos, e mesmo jurídicos, ao Presidente. O procurador especial Robert Mueller, responsável pela investigação à interferência russa, está a analisar também o envolvimento da campanha de Trump na acção e ainda se o Presidente tentou obstruir a Justiça – o que poderia ser o caso do afastamento, por Trump, do director do FBI, James Comey, e o pedido para que este parasse a investigação ao antigo conselheiro de segurança nacional Michael Flynn.

