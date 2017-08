“Dia histórico” na Jordânia: abolida lei que ilibava violadores que casassem com as vítimas

O Parlamento da Jordânia eliminou esta segunda-feira um controverso artigo da Constituição, o 308.º, que permitia aos violadores escapar à condenação caso casassem com as vítimas, mesmo que contra a vontade destas. De acordo com a estação televisiva al-Jazira, activistas locais consideram que a revogação é uma medida “histórica” no país.

“Este é um momento histórico não só para a Jordânia, mas para toda a região”, disse Salma Nims, secretária-geral da Comissão Nacional da Jordânia para as Mulheres. “Esta conquista é o resultado de um esforço comum entre a sociedade civil e as organizações dos direitos humanos e das mulheres”, acrescentou a responsável daquela organização.

A proposta de revogação foi apresentada em Fevereiro pelo comité real jordano, tendo sido votada nesta terça-feira. A decisão tem agora de ser aprovada pela câmara alta do Parlamento e ratificada pelo Rei Abdullah II.

O artigo 308.º permitia que os abusadores sexuais fossem perdoados caso permanecessem casados com as vítimas durante um período de três anos. Os defensores da lei argumentavam que esta era necessária para proteger a honra da vítima. Os seus detractores consideram-na uma violação dos direitos humanos.

Khaled Ramadan, um dos impulsionadores da eliminação também considerou que “este é um dia histórico na Jordânia”, e que a medida "é um passo importante para uma reforma social para a igualdade”.

"Enviamos uma mensagem a todos os abusadores sexuais de que o crime não será perdoado", afirmou.

Forçada a casar para "salvar a honra da família”

Noor [nome fictício] tinha apenas 20 anos quando foi abusada sexualmente pelo patrão, um homem de 55 anos. Depois de tomar dois comprimidos para uma dor de cabeça, dados pelo violador, Noor ficou inconsciente. “Não me lembro do que aconteceu a seguir. Quando acordei estava nua e tinha sido abusada”, contou a jovem à organização de defesa dos direitos das mulheres Equality Now.

“Não podia contar há minha família o que tinha acontecido. Chorei sem saber o que fazer”, explicou. Só depois de descobrir que estava grávida é que Noor contouo sucedido. “Decidi apresentar uma queixa na polícia; acusei-o de violação”, contou. Porém, o homem de 55 anos ofereceu-se para casar com Noor, evitando assim uma condenação. A família de Noor forçou-a a casar com o abusador de forma a “salvar a honra da família”.

Segundo o jornal britânico Independent, cerca de 159 abusadores sexuais conseguiram escapar à condenação, entre 2010 e 2013, por se casarem com as vítimas. Em cada um desses anos, foram registadas cerca de 300 violações na Jordânia.

Espera-se agora que o Líbano siga o exemplo da Jordânia e que elimine uma lei semelhante na Constituição. De acordo com a agência de notícias Reuters, está já em curso uma campanha de activistas libaneses para a revogação do artigo.

Em Abril, vários activistas penduraram vestidos de noiva na capital do país, em Beirute, numa acção de protesto contra a lei. Os vestidos de noiva estavam acompanhados com a inscrição “um vestido branco não oculta uma violação”.

De acordo com a agência de notícias, o Egipto revogou uma lei semelhante em 1999. Já em Marrocos, outra lei do género foi revista em 2014, depois de uma jovem de 15 anos ter tentado o suicídio e de outra, com 16, ter posto termo à própria vida. Ambas tinham sido forçadas a casar com os violadores.

