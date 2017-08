Bombista suicida mata mais de 20 pessoas em mesquita no Afeganistão

Um bombista suicida fez-se explodir numa mesquita xiita no Afeganistão, matando mais de 20 pessoas e ferindo outras 30, noticia a Reuters. O balanço de vítimas poderá ainda aumentar nas próximas horas.

O ataque ocorreu na cidade de Herat, a terceira maior do país, situada junto à fronteira com o Irão. As autoridades locais afirma que todas as vítimas estavam em oração no momento em que o bombista se fez explodir.

Abdulhai Walizada, porta-voz da polícia local, acrescentou que existem suspeitas de que um segundo indivíduo possa ter estado envolvido no ataque, havendo indícios de que, para além do bombista suicida, outro atacante tenha lançado granadas sobre a multidão.

O ataque ainda não foi reivindicado até ao momento.

