Alemanha volta a debater regras de expulsão de requerentes de asilo

A Alemanha voltou a discutir o que fazer com as pessoas cujo pedido de asilo é rejeitado durante o espaço de tempo até à expulsão do país. O debate surgiu depois de se saber que o homem que na semana passada matou uma pessoa com uma faca, num supermercado em Hamburgo, estava nessa situação.

Na sequência do atentado no mercado de Natal de Berlim, no ano passado, a chanceler, Angela Merkel, anunciou que era prioritário conseguir maior rapidez na expulsão de pessoas sem autorização de permanecer na Alemanha. O autor desse ataque terrorista, um cidadão tunisino, também estava prestes a ser enviado de regresso para a Tunísia,

No caso de Berlim não houve dúvidas sobre a motivação do ataque, no qual morreram 12 pessoas e 56 ficaram feridas. No caso de Hamburgo, no entanto, o atacante era islamista mas não considerado uma ameaça iminente; e tinha problemas psiquiátricos – o diário Frankfurter Allgemeine Zeitung diz que é difícil para as autoridades perceber qual a faceta do atacante, um palestiniano de 26 anos, que determinou o ataque. O caso ainda está a ser investigado.

Em Janeiro, o ministro do Interior, Thomas de Maizière, propôs a criação de um organismo centralizado que gerisse a saída dos requerentes de asilo rejeitados. As regras para as expulsões foram, na altura, alteradas para permitir maior rapidez, mas as competências continuam a ser dos 16 estados federados, o que permite um grau de variação conforme os locais.

Agora, foi o presidente da associação de municípios, que representa o poder local, Gerd Landsberg, a sugerir que as pessoas prestes a ser expulsas não devem viver nos mesmos locais de sempre. “Somos de opinião que quem tem ordem de saída não deve continuar a viver na comunidade, ou em centros de acolhimento para refugiados, mas sim num local gerido pelas autoridades locais ou nacionais”, declarou Landsberg ao diário Berliner Zeitung. O atacante de Hamburgo continuava a viver num centro para refugiados.

No ano passado, 24 mil pessoas cujos pedidos de asilo foram rejeitados saíram voluntariamente da Alemanha (há um programa de incentivo financeiro) e outros 54 mil foram expulsos, segundo dados oficiais citados pelo jornal britânico Financial Times. Em 2014, antes da maior entrada de refugiados em 2015 (cerca de 8 milhões de pessoas), tinham sido expulsos 13.850 e 13.570 saíram de modo voluntário.

Quando se aproximam as eleições de Setembro, a gestão de imigração e refugiados é um dos temas em que Angela Merkel pode perder pontos. A falta de organização para acomodar os recém-chegados foi um problema em 2015-2016. A chanceler reconheceu que podia ter estado mais bem preparada para gerir a situação, mas sempre recusou impor limites ao número de chegadas, como queria o seu aliado bávaro Horst Seehofer.

