À volta da Torre Grenfell estão mais de 1600 casas vazias detidas por multimilionários

São mais de 1600 propriedades que estão listadas como desocupadas no borough (unidade administrativa) londrino de Kensington e Chelsea, zona onde está localizada a Torre Grenfell, edifício que no passado mês de Junho foi atingido por um incêncio que vitimou pelo menos 80 pessoas e que deixou outras dezenas desalojadas. Agora é divulgada a lista dos proprietários destes edifícios, onde estão nomes de oligarcas, membros de famílias reais estrangeiras e multimilionários de vários países.

A lista foi obtida pelo Guardian, que revela que entre os donos das 1625 propriedades dadas como desocupadas nesta zona estão, entre outros, um multimilionário ucraniano que enfrenta um processo de extradição para os Estados Unidos e ainda o antigo mayor de Nova Iorque, Michael Bloomberg.

O oligarca ucraniano Dmytro Firtash, adquiriu, por exemplo, em 2014, um edifício que foi em tempos uma estação de metro utilizada também como um centro de comando secreto por Winston Churchill por 53 milhões de libras (mais de 59 milhões de euros). A propriedade está vazia desde então.

Bloomberg, por sua vez, comprou em 2015 uma mansão com sete quartos por 16 milhões de libras (quase 18 milhões de euros), que também não tem qualquer registo de utilização ou ocupação.

Estes são apenas dois exemplos de uma longa lista onde 603 das casas estão registadas como vazias há mais de dois anos, sendo que os respectivos proprietários pagam um imposto 50% superior à taxa normal, tal como é previsto para edifícios desocupados há mais de 24 meses. Outras 1010 propriedades estão listadas como desocupadas ou substancialmente vazias, enquanto as restantes 39 estão desocupadas há menos de um ano devido a obras em curso.

O diário britânico ressalva no entanto que nem todas as habitações listadas como desocupadas estarão realmente vazias, citando pelo menos um caso em que uma casa registada como vaga estava afinal ocupada por um banqueiro de topo, que abriu a porta a um jornalista que conduzia a investigação.

Um mercado irracional

O Guardian nota ainda que, no borough de Kensington e Chelsea, o mercado imobiliário funciona de forma radicalmente diferente do que acontece no resto de Londres e do Reino Unido. Se, por todo o país, o número de casas desocupadas por mais de seis meses desceu mais de um terço entre 2006 e 2016, e se em Londres diminuiu metade, nesta zona os números aumentaram.

A subida dos preços das casas e das rendas nos últimos meses contribuíram para que as propriedades anteriormente vazias fossem ocupadas, na sua maioria através de contratos de arrendamento. No entanto, a perspectiva de ganhar uma renda mensal não parece ser atractiva para os proprietários mais ricos, tais como estes agora identificados.

A tendência de dividir moradias em vários apartamentos independentes para fins de arrendamento, que se regista no resto do país, encontra nesta zona de Londres o fenómeno contrário: várias casas tendem a ser unidas e transformadas em mansões.

Uma organização de solidariedade no sector da habitação, a Shelter, mostrou-se, através do seu presidente, Graeme Brown, frustrada com o número de casas vazias em Kensington. No entanto, o responsável avisa que, no caso do Reino Unido, nem que todas as propriedades desocupadas fossem reutilizadas seria possível pôr termo ao problema da falta de habitação. E, tal como diz o Guardian, o exemplo deste borough ilustra e parece a ideia: desde 1 de Abril de 2016, existem 2753 agregados familiares na lista de espera para habitação naquela zona, o que ultrapassa largamente as 1652 casas dadas como vazias.

