Santa Maria da Feira recua até ao reinado de D. Afonso IV

Depois da recriação do reinado de D. Dinis, “O Plantador de Naus”, segue-se o reinado do seu filho, D. Afonso IV e um tempo marcado por “Fome, Peste e Guerra”. A Viagem Medieval em Terra de Santa Maria prossegue com a evocação da história de Portugal já a partir desta quarta-feira e até ao próximo dia 13. São 12 dias de animação, marcados por 40 espectáculos inéditos (num total de 448 apresentações), 1.700 performances de animação circulante e vários espaços de feira franca. Nesta que é já a 21.ª edição a aposta passa por prosseguir o caminho da internacionalização do evento cujo impacto económico há muito que ultrapassou as fronteiras do município de Santa Maria da Feira.

“Até o Porto e Aveiro já beneficiam com a Viagem Medieval”, assegura Emídio Sousa, presidente da câmara municipal feirense, a propósito dos impactos de evento que atrai, em média, 50 mil visitantes por dia (600 mil no total). Sem grande margem para crescer em termos de número, as atenções estão, agora, centradas numa maior atracção de público internacional. “Do total de visitantes, 20 por cento são espanhóis e 10 a 15 por cento de outros países da Europa, mas queremos ver esses números aumentar”, assegurou o autarca, notando: “é o turista internacional que acaba por ficar por mais tempo na região, uns dois ou três dias”.

Com um orçamento de 1,3 milhões de euros, a Viagem Medieval já é, segundo o autarca, “um evento sustentável”, ou seja, a receita de bilheteira (ingressos diários entre 2 a 4 euros) e os alugueres dos espaços já suportam as despesas. E é, também, uma importante fonte de receita para as associações do município. “A zona das tabernas é explorada pelas colectividades, garantindo que todos os lucros possam ser utilizados em benefício da comunidade local”, destacou, por seu turno, Joaquim Tavares, da Federação das Colectividades de Cultura e Recreio do Concelho, entidade que, juntamente com a autarquia, e a empresa municipal Feira Viva, assume a organização da Viagem Medieval.

Mais do que o impacto económico para o tecido associativo, fica também essa certeza: “é um momento de união das associações em torno desse objectivo comum de afirmar o nosso território e a identidade local”, acrescenta Joaquim Tavares. São mais de 70 associações que participam no evento. “São vários milhares de elementos das associações que todos os dias estão a trabalhar no terreno”, destaca o presidente da federação concelhia.

Recuar até ao Século XIV

Nesta 21.ª edição, a proposta passa, assim, por recuar até o Séc. XIV e levar os visitantes a “reviver” o reinado de D. Afonso IV (o Bravo). Foram 32 anos, “muito duros e difíceis, subjugados por tempos de muitas fomes, grandes pestes e algumas guerras”, mas também pelo empenho “nos proveitos do mar, fazendo de Portugal o conciliador das rotas marítimas entre o Atlântico e o Mediterrâneo” - lê-se no texto de apresentação da edição deste ano.

Será este o contexto das muitas recriações históricas que irão ter lugar ao longo dos 12 dias de Viagem Medieval e entre as quais assumem especial destaque os espectáculos de grande formato, marcados pela participação de centenas de actores e figurantes da terra – e igualmente com direcção e produção local. Decorrem no palco natural proporcionado pelo terreiro entre a margem do rio Cáster e a mata das Guimbras, numa área com capacidade para mais de 2.000 lugares sentados.

“Formosíssima Maria” é o título do primeiro espectáculo a ser apresentado, diariamente, ao público (início às 18h00) e resulta de uma produção liderada pela companhia Décadas de Sonho. Mais de 100 actores e figurantes retraram a visita em que a Rainha de Castela veio pedir ajuda a D. Afonso IV, seu pai, para melhor gerir o seu território.

Já durante a noite, sempre às 21h30, é apresentado “Pedro e Inês” - a cargo da cooperativa Lourocoop - , um espectáculo que recupera a força a intemporalidade do romance trágico de Inês de Castro, que foi amante de D. Pedro I, teve dele quatro filhos e seria mais tarde executada por ordem do seu pai, Afonso IV. A encerrar o programa diário, outra produção da Décadas de Sonhos: “Aliança Hispânica” (sempre às 23h30) irá contar ao público como Portugal, Castela e outros reinos da Península Ibérica se uniram para “o combate contra os sarracenos”.

