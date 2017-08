Carlsen procura novo triunfo na Sinquefield Cup

Magnus Carlsen começa a partir de desta quarta-feira a tentar alcançar o triunfo na Sinquefield Cup, depois de ter sido suplantado por Levon Aronian em 2015 e da sua ausência na época passada, quando se encontrava a preparar-se para a defesa do título mundial.

A prova, que se disputa na cidade norte-americana de Saint Louis, integra o Grand Chess Tour, sendo o terceiro torneio dos cinco que constituem o circuito, o primeiro na modalidade rainha, as partidas com ritmo de reflexão clássico.

Nas provas anteriores, em Paris e Leuven, Bélgica, Carlsen foi o grande dominador, mas ambas foram disputadas nos ritmos mais rápidos, e agora o campeão mundial terá o seu verdadeiro teste, depois do falhanço na última prova clássica em que participou em Stavanger, Noruega, no seu país natal. Agora se verá se o mau resultado na altura foi apenas um percalço isolado do norueguês ou se o prenúncio de uma crise prolongada.

Também em jogo está a primeira posição no ranking mundial pois a distância que o separa no ranking para os seus mais directos perseguidores é escassa, e um mau desempenho do campeão poderá permitir aos seus perseguidores ultrapassarem-no, o que poria fim a sete anos consecutivos como líder do ranking mundial, a que alia desde 2013 o título mundial.

As principais ameaças vêm do país anfitrião, Wesley So, o vencedor de 2016 e número dois do mundo a apenas 12 pontos de Carlsen, e Fabiano Caruana, 3.º do mundo e a escassos cinco pontos do seu compatriota. Completam o elenco o terceiro homem da casa, Hikaru Nakamura, o arménio Aronian, o francês Lagrave, o indiano Anand e os russos Karjakin, Nepomniachtchi e Svidler.

