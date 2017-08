Árbitros convictos que a próxima época será muito melhor

Os árbitros portugueses estão confiantes e convencidos de que a próxima temporada decorrerá muito melhor do que as anteriores. Um sentimento que se baseia, em grande medida, com a novidade que será o recurso ao videoárbitro.

Esta é, pelo menos, a opinião expressa por Jorge Sousa, um dos 66 juízes internacionais portugueses que esteve a realizar um estágio preparatório da temporada 2017-18, no Luso, juntamente com outros árbitros da primeira categoria.

“De uma coisa não tenho dúvidas, o campeonato vai correr muito melhor do que os anteriores”, disse Jorge Sousa em declarações feitas ao site da Federação Portuguesa de Futebol.

Na opinião do melhor árbitro da época passada, esta melhoria fica em grande medida a dever-se ao facto de deixarem de existir “os erros grosseiros, claros, evidentes aqueles que todos conseguem ver à primeira”. “É para isso que o videoárbitro existe. Ele não existe para acabar com as polémicas, porque enquanto o futebol existir isso nunca irá acontecer”, acrescentou, mas pelo menos nos casos de erros em que não existem margem para dúvidas, a nova tecnologia irá permitir eliminá-los.

Apesar do optimismo manifestado e de o árbitro da Associação de Futebol do Porto garantir que os juízes têm “plena consciência do que é este projecto, do que vale e do que está em causa”, Jorge Sousa não deixou de sublinhar um facto. “É importante aproveitar esta oportunidade para dizer às pessoas para não estarem à espera que o videoárbitro vai resolver problemas”, porque “está cá para acabar com os erros claros, só isso”. Ou seja, o juiz portuense relembra que continuarão a existir erros de apreciação por parte das equipas de arbitragem que estarão nos relvados

Também o internacional Artur Soares Dias comentou a introdução do videoárbitro, assumindo que existe alguma expectativa entre os homens do apito: “A ansiedade faz parte de tudo o que é novo, de uma mudança.”

Ainda assim, um dos árbitros com mais experiência na utilização desta nova tecnologia e que recentemente esteve como videoárbitro na Taça das Confederações, deixou a certeza de que no arranque de uma nova temporada os árbitros portugueses têm apenas um objectivo: “Que todos estejamos ao mesmo nível e preparados para, de forma construtiva e positiva, conseguirmos que o nosso espectáculo, que é o futebol, corra pelo melhor.”

Apesar de já ter sido utilizado na final da Taça de Portugal da época passada, em alguns dos jogos particulares desta pré-época dos três principais clubes nacionais (Benfica, FC Porto e Sporting) e de ir ser utilizado também na final da Supertaça, que se disputa sábado, entre V. Guimarães e Benfica, o videoárbitro é a grande novidade que a nova temporada reserva, pois vai ser utilizada em todos os jogos do campeonato.

