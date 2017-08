Menino de dez anos corrige erro do Museu de História Natural de Londres

Um menino britâncio de dez anos, Charlie Edwards, descobriu um erro na exposição de dinossauros do Museu de História Natural, em Londres, no Reino Unido. Durante uma visita com a família ao museu, o rapaz reparou que um dos dinossauros estava rotulado incorrectamente.

“Deparei-me com uma comparação lado a lado entre um dinossauro e um humano e reparei que dizia que era da espécie Oviraptor". Contudo "a silhueta do dinossauro estava incorrecta”, contou à BBC.

Apaixonado pela paleontologia, Charlie sabia que um Oviraptor tem apenas duas pernas, e que a figura ilustrada, um Protoceratops, tem quatro pernas.

“Quando nos disse que a imagem estava errada, nós respondemos: ‘Ok, nós sabemos que tu és bom, mas isto é o Museu de História Natural'”, conta a mãe do rapaz, explicando que, incialmente, os pais de Charlie desvalorizaram o que dizia.

Charlie acabou por fazer uma pesquisa na Internet e mostrar aos pais, convencendo-os que tinha razão. "Vi claramente que era um dinossauro de espécie diferente", afirmou a mãe de Charlie.

À BBC, a mãe do rapaz contou que o interesse pela paleontologia “surgiu quando ele começou a ler enciclopédias” quando tinha apenas três anos. Charlie tem síndrome de Asperger. "Quando gosta de uma determinada matéria, tenta descobrir tudo sobre o assunto”, explica.

Depois de alertar o museu, Charlie recebeu uma carta a agradecer a correcção. “Já falámos com a equipa encarregue da exposição e o nosso professor de panteologia, Paul Barrett, vai corrigir a informação”, lê-se na carta enviada ao jovem.

Um porta-voz do museu disse ao jornal britânico Independent que a instituição ficou “muito impressionada com os conhecimentos de Charlie", expressando o desejo de que o rapaz continue a interessar-se pelos dinossauros.

