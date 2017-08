Já há trailer para a nova série de David Fincher

Mindhunter (Caçador de Mentes, em português) é uma série sobre uma unidade do FBI que investiga e tenta prever a acção de assassinos em série e outros criminosos, como violadores.

PUB

Com produção e realização (em alguns episódios) de David Fincher, o homem por detrás de filmes como Sete Pecados Mortais ou Clube de Combate que tem deixou uma marca no mundo das séries do Netflix com House of Cards, segue um elenco encabeçado por Jonathan Groff, da série Looking e uma das vozes do filme Frozen: O Reino do Gelo, e Holt McCallany, de séries como Blue Bloods e Lights Out.

PUB

A criação está a cargo de Joe Penhall, que assinou o guião de filmes como A Estrada. Os 11 episódios ficam disponíveis a 13 de Outubro no Netflix.

PUB

PUB