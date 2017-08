Festival Circular em Vila do Conde estreia obra de Martine Pisani em Portugal

O Circular - Festival de Artes Performativas regressa a 22 de setembro a Vila do Conde para apresentar o mais recente trabalho de Martine Pisani, uma das "coreógrafas de maior destaque da dança francesa", anunciou a organização.

A peça, denominada Undated, que surge como "obra poética de revisitação do trabalho" da coreógrafa francesa Martine Pisani, junta em palco dez coreógrafos e intérpretes com quem a autora trabalhou ao longo do seu percurso e será apresentada, em estreia nacional, no último dia do evento que decorre entre 22 e 30 de Setembro.

Ao longo de oito dias, a 13.ª edição do festival promete várias actuações de dança contemporânea, música, teatro e performance em diversos palcos instalados na cidade de Vila do Conde, mas também pelo espaço da Mala Voadora, no Porto.

No primeiro dia do festival, o coreógrafo Miguel Pereira apresenta, no auditório de Vila do Conde, a sua mais recente criação Peça Para Negócio que "questiona os papéis definidos para o espectador e para o artista, desafiando a relação aparentemente estática entre quem faz e quem assiste", refere a organização em comunicado.

O cartaz desta edição do Circular, que conta com direcção artística de Paulo Vasques e Dina Magalhães, inclui também a estreia de um projecto dedicado ao repertório do compositor Jorge Peixinho, levado a cabo pelo Drumming Grupo de Percussão. Esta obra foi encomendada pelo festival a Eduardo Luís Patriarca, compositor que reside em Vila do Conde e que recebeu formação de Jorge Peixinho.

Na edição deste ano estão também confirmadas as presenças de artistas como Ana Pi, Joclécio Azevedo, Teresa Silva e Filipe Pereira, Bruno Senune, Maria Duarte, João Rodrigues e Sílvia Figueiredo. Tal como nas edições anteriores, o Festival Circular mantém o apoio da Câmara Municipal de Vila do Conde, sendo financiada pela Direcção-Geral das Artes.

