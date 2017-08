Ao som de Salvador Sobral, a nova novela da Globo divide-se entre Brasil e Portugal

Portugal é o tema da próxima produção da Globo, que estreia em Setembro no Brasil, e a canção principal será nada menos que Amar pelos Dois, a balada interpretada por Salvador Sobral (que lhe valeu a vitória do Festival da Eurovisão deste ano) e composta por Luísa Sobral. A história desenrola-se entre o Rio de Janeiro e uma aldeia portuguesa, ainda que fictícia.

A escolha da canção vencedora da Eurovisão para tema principal da novela Tempo de Amar foi confirmada ao PÚBLICO por Salvador Sobral, e entretanto anunciada em comunicado pela Globo.

A nova produção tem como protagonistas os actores Vitória Strada e Bruno Cabrerizo, contando ainda com a participação de nomes consagrados da televisão brasileira como Regina Duarte, Tony Ramos, Letícia Sabatella, Jayme Matarazzo ou Henru Castelli. Mas porque a história também é sobre Portugal, o elenco conta ainda com os portugueses Ricardo Pereira, Joana Solnado, Maria João Bastos e Paulo Rocha.

Com estreia no Brasil marcada para Setembro, Tempo de Amar, da autoria de Alcides Vieira em parceria com Bia Corrêa do Lago, marca o regresso do canal brasileiro ao folhetim clássico, e é uma história sobre "relações humanas" que se divide entre o Brasil e Portugal entre 1927 e 1930.

No entanto, e apesar de parte da acção se passar em Portugal, as câmaras da Globo não passam por terras lusas. Isto porque as filmagens decorrem no Sul do Brasil, concretamente no Rio Grande do Sul, que servirá de cenário à aldeia portuguesa fictícia de Morros Verdes.

Actualmente, a novela da Globo Novo Mundo, que está em exibição na SIC, conta como tema principal uma canção da fadista Carminho. Em relação a Tempo de Amar, não há ainda informação sobre quando ou se será transmitida nas televisões portuguesas.

