Investigadores analisam Twitter e dizem que Trump é "um inovador pouco estável"

Em 2017, é pouco provável que exista outro político tão associado ao Twitter como o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump. Os tweets diários do líder norte-americano (bem como de outros empreendedores que usam a rede social) estão agora a ser utilizados por investigadores para descodificar partes da sua personalidade e sucesso.

Os resultados mais recentes, publicados esta semana na revista científica Small Business Economics, mostram que o fundador da Telsa, Elon Musk, está mais aberto a novas experiências que outros empresários. Já a apresentadora e empresária Oprah Winfrey é mais extrovertida, e Bill Gates tem uma amabilidade abaixo da média. Já Trump, que é o foco principal de parte do estudo, é descrito como um "inovador pouco estável": está muito mais aberto a novas experiências, mas também é muito mais neurótico, e muito menos amável. Os investigadores sugerem que o foco de Trump “para o poder, a mudança, a disrupção, e a competição é o que guiou a sua carreira empresarial, mas também a sua recente carreira política.”

No total, a equipa analisou o perfil de Twitter de mais de 100 empreendedores com algoritmos de inteligência artificial, para analisar factores de sucesso e perceber como vêem o trabalho e a vida pessoal. "O Twitter é a via mais directa e não adulterada que temos para pessoas com muito sucesso, porque escrevem de forma espontânea na rede social utilizando as suas próprias palavras”, explicou ao PÚBLICO o responsável pelo estudo, Martin Obschonka, da Universidade de Tecnologia de Queensland, na Austrália. “É esta característica de linguagem individual que analisámos ao longo de centenas e milhares de mensagens no Twitter."

Os autores do estudo acentuam, porém, que a análise textual que fazem dos tweets “não pode ser confundida com uma análise clínica das características de personalidade destes indivíduos poderosos”.

A primeira parte da investigação foi feita antes de Donald Trump ser eleito presidente. Por isso, os investigadores voltaram a analisar as publicações de Trump para compará-las com as outros empresários e directores e perceber a sua motivação política. “Como um antigo líder de negócios numa posição tão poderosa, o seu caracter empreendedor é de grande interesse para as pessoas”, referiu Obschonka.

Os alvos em estudo foram definidos com base nas listas anuais da Forbes 400 e Fortune 500 que identificam os indivíduos mais ricos e as empresas com mais lucro. As três mil publicações mais recentes de cada “superestrela”, como a equipa de investigadores os descreve, foram depois organizadas automaticamente por ferramentas que utilizam inteligência artificial para oa analisar.

“São essencialmente dicionários que combinam automaticamente as palavras numa mensagem do Twitter com um certo domínio de valor psicológico, como ‘tristeza’”, descreve Obschonka. Por exemplo, para avaliar "tristeza" uma das ferramentas usadas procura tweets que incluam palavras como "chorar", "luto" e "triste". Mas antes, é removida das publicações informação que não pode ou não deve ser processada, como a partilha de mensagens de outros utilizadores (os chamados retweets), hashtags e hiperligações.

O programa depois organiza as mensagens em cinco categorias de personalidade, conhecidas como as “cinco grandes” no ramo da psicologia: neuroticismo (instabilidade emocional), extroversão, amabilidade, conscienciosidade e abertura a novas experiências.

As conclusões do estudo mais recente sobre a personalidade de Trump são vistas pelos investigadores como “uma espada de dois gumes”: uma mentalidade mais empresarial em políticos de alto nível pode impulsionar a economia, mas estas personalidades empresariais também são um estilo pouco convencional de liderança política, que pode ser pouco popular. Porém, para Obschonka, o facto de Trump se afastar muito dos valores-padrão explica “porque é que o ramo dos negócios não era o suficiente para ele.”

