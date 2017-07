Temperaturas vão subir quatro a cinco graus na quarta-feira

As temperaturas vão subir quatro a cinco graus Celsius na quarta-feira, prevendo-se máximas entre os 35 e os 40 graus no interior do Alentejo e Beira Baixa, adiantou à Lusa o meteorologista Ricardo Tavares.

Segundo o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas vão subir gradualmente ao longo da semana entre um a dois graus, mas na quarta-feira podem aumentar até quatro ou cinco.

"A semana começou com as temperaturas um pouco mais baixas do que aquilo que tivemos no final da última semana. Hoje temos temperaturas entre os 20 e os 23 graus, não se prevendo máximas de 30 graus no interior do Alentejo", disse o meteorologista.

De acordo com o meteorologista, nesta segunda-feira vai ocorrer a passagem de uma superfície frontal fria que vai trazer alguma nebulosidade e possibilidade de precipitação fraca um pouco por todo o território do continente.

"Depois, para amanhã [terça-feira] e até ao final da semana a tendência será para predominar o céu pouco nublado ou limpo, alguma nebulosidade nas regiões do litoral durante a manhã e as máximas a subirem a partir de quarta-feira", afirmou.

Ricardo Tavares indicou que para o final da semana já estarão previstas máximas entre os 25 e os 30 graus para as regiões do litoral, entre os 30 e os 35 para o interior e entre os 35 e os 40 para o interior do Alentejo e Beira Baixa.

