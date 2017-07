Narciso entrega lista autárquica na Comarca de Matosinhos

O independente Narciso Miranda, que concorre à Câmara de Matosinhos, entrega hoje a candidatura do seu movimento aos órgãos autárquicos na comarca da cidade.

A lista para a câmara tem várias mulheres, já para a assembleia municipal (AM), Narciso foi buscar figuras do PS que ocupam lugares nos dois órgãos autárquicos. O vereador Alfredo Barros e Monteiro da Mota, líder da bancada municipal do PS, integram a lista, encabeçada pelo general Alfredo Assunção, que foi adjunto de Salgueiro Maia.

A economista Ana Fernandes ocupa a 2ª posição da lista para o executivo. Seguem-se Pedro Rodrigues, professor universitário; Graça Guimarães, que preside a uma das principais IPSS´s de Matosinhos; António Sousa, empresário; Olívia Assunção, da Associação Portuguesa de Pais e Amigos das Crianças Deficientes Mentais; e Joaquim Pedro Polónia, arquitecto. A número oito é uma jovem psicóloga, Patricia Christiane, seguida do escritor Manuel Correia e de Maria Moura, técnica de contas.

Também hoje, o candidato do PSD, Jorge Magalhães, inaugura a sua sede de candidatura.

