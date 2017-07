Mais de 40 homens detidos na Nigéria por "actos homossexuais"

Mais de 40 homens foram detidos este fim-de-semana na cidade nigeriana de Lagos por suspeita de “actos homossexuais”, noticia a Reuters. A rusga da polícia local teve como alvo um hotel onde, aparentemente, os detidos tinham organizado uma festa. A legislação nigeriana para este tipo de casos prevê penas de prisão até 14 anos.

De acordo com o que cita o El País, o porta-voz da polícia de Lagos, Olarinde Famous-Cole, confirmou as detenções a um jornal local por “actos homossexuais”. No entanto, Bisi Alimi, activista nigeriana para os direitos LGBT, garante que o grupo estava reunido no hotel para falar sobre a prevenção do HIV – dos 186 milhões de habitantes da Nigéria, 3.5 milhões estão infectados com o vírus da Sida, o que faz com que este país tenha a taxa de incidência mais alta da África Central e Ocidental.

“Estes homens estavam a tentar salvar as suas vidas e tornar o seu país melhor com a prevenção do contágio do HIV”, afirmou Bisi em declarações à Reuters.

Já em Maio, na cidade de Zaria, no Norte da Nigéria, 54 pessoas foram detidas por terem participado num casamento entre pessoas do mesmo sexo, sendo que o respectivo julgamento já se iniciou não sendo conhecida a data da decisão de condenação.

A legislação na Nigéria relativamente aos homossexuais variam de estado para estado, sendo que em 12 deles está até prevista a pena de morte.

Para além desta parte do território nigeriano, a Arábia Saudita, Irão, Iémen, Sudão e parte da Somália são outras zonas do globo onde as condenações relativas a actos homossexuais podem chegar à pena de morte. Em algumas zonas do Iraque e da Síria assistiram-se também a execuções por razões semelhantes mas levadas a cabo pelo Daesh, e não pelo Estado, como lembra o El País. Já no Qatar, na Mauritânia, no Paquistão e nos Emirados Árabes Unidos está previsto o mesmo quadro legal, mas nos últimos anos não houve registo da sua aplicação.

