Este ano o D’Bandada não vai sair às ruas do Porto

Quem planeava marcar mais uma presença no NOS em D’Bandada vai ter de alterar os planos e encontrar um programa alternativo. Com as eleições autárquicas marcadas para dia 1 de Outubro, a Câmara Municipal do Porto decidiu, em conjunto com a NOS, não realizar o D’Bandada, um festival de música que costuma ocupar o centro do Porto durante o mês de Setembro.

Em comunicado, a autarquia justificou a decisão com a “ausência de datas que não colidam com uma série de outros eventos para a cidade e que atirariam a realização do evento para o período de campanha eleitoral para as autárquicas 2017”. A nota enviada esta segunda-feira acrescenta que, apesar de o evento ser "de grande importância para a cidade", a Câmara considera "prudente a sua não realização em 2017".

Desde 2010 que o D'Bandada tem dado música às ruas, praças, jardins, bares e até aos eléctricos da cidade. A NOS já expressou a intenção de continuar o festival nos próximos anos, uma vontade que, segundo a autarquia, “será certamente ponderada pelo próximo executivo camarário”.

Texto editado por Ana Fernandes

