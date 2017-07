Na banca, nem tudo o que sobe, desce

A única razão que leva a que a Caixa Geral de Depósitos esteja a cobrar mais dinheiro pelos serviços que presta aos seus clientes é porque precisa de receitas. Podia ser por causa do aumento das despesas com esses mesmos serviços, mas, pelo contrário, a ideia é que esses custos sejam menores (leia-se aumento de eficiência e descida dos custos operacionais, com mais tecnologia e menos pessoas e balcões).

Aqui, sublinhe-se que o banco do Estado não está sozinho nesta tendência, antes pelo contrário, mas é das instituições financeiras mais pressionadas para melhorar as suas contas depois de vários anos de prejuízos e duas injecções de capital público após a condicionante anuência de Bruxelas.

A verdadeira fonte de dinheiro dos bancos é, ou devia ser, o ganho entre os juros que cobra nos empréstimos (activos) e os juros que paga pelos depósitos (passivos). O resultado é a margem financeira, que já conheceu melhores dias.

No final do ano passado, a soma deste indicador para os bancos que operam no mercado nacional, foi de 5886 milhões de euros, valor que representa uma quebra de 33% face a 2008.

O pior ano acabou por ser o de 2013, quando os bancos ainda lutavam pela angariação de depósitos numa conjuntura de dificuldades de financiamento junto dos mercados (algo que depois não facilitou compensar o impacto da baixa dos juros nos empréstimos para habitação).

Actualmente, a descida dos juros recebidos, que tem aliviado muitas famílias e empresas, não tem sido compensada por ganhos nos juros cobrados (até pela maior restrição no ritmo de novos empréstimos face ao período pré-troika), pressionando a margem financeira.

Assim, há que apostar em fontes de receitas como as comissões, mais estáveis do que as operações financeiras. Uns poucos euros espalhados por milhares de clientes e milhões de operações são remédio santo e seguro para males prolongados, com a má imagem a esbater-se ao fim de alguns dias de notícias, no meio de uma tendência geral do sector. O encaixe, esse, fica para durar durante muitos e bons anos.

Aliás, estou certo que, a determinada altura, estaremos a pagar ao banco mais do que pagámos no passado. Isto porque as taxas de juro tendem a começar um ciclo de recuperação (mais concretamente, de normalização, com início provável no final de 2018 ou 2019), fazendo subir o valor do que pagamos pelos empréstimos, com o da habitação à cabeça.

Nessa altura, os bancos vão demorar a subir o preço a pagar pelos depósitos, os spreads dos empréstimos entretanto contratualizados darão mais frutos (tal como os dos novos créditos), e as comissões não terão grandes alterações.

Tendo em conta as ligações umbilicais criadas entre um banco e o cliente de um empréstimo à habitação, bem como a necessidade de segurança nos depósitos e as questões regulatórias, não será o surgimento de tecnológicas financeiras (à excepção de uma revolução) que irá alterar esta tendência no curto e médio prazo.

É que, na banca, tal como nos impostos, o que sobe nem sempre desce. E quando o faz é em câmara lenta. Jornalista luis.villalobos@publico.pt

