Pinto da Costa deixa o Hospital de São João

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, recebeu nesta segunda-feira alta do Hospital de São João, no Porto, prosseguindo agora em casa a sua recuperação, anunciou o clube "azul-e-branco" em comunicado publicado no seu site oficial.

O líder dos "dragões" tinha dado entrada nas urgências daquela unidade hospitalar na madrugada de dia 21 de Julho, depois de ter caído num lanço de escadas em sua casa.

Pinto da Costa, de 79 anos, chegou ao hospital inconsciente, mas aos poucos foi recuperando a consciência, embora tivesse ficado internado no Serviço de Neurocirurgia, com "três costelas partidas e uma contusão cerebral".

