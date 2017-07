Jogos Olímpicos de 2028 vão para Los Angeles e de 2024 para Paris

A cidade de Los Angeles e o Comité Olímpico Internacional (COI) chegaram a acordo para que os Jogos Olímpicos de 2028 sejam realizados nesta cidade norte-americana. Desta forma, Paris tornou-se na única cidade candidata à organização do evento em 2024, deixando de ter a metrópole californiana como adversária.

A informação foi avançada esta segunda-feira por alguns órgãos de comunicação social norte-americanos, nomeadamente o Los Angeles Times, e a confirmação do COI chegou poucas horas depois.

As duas cidades eram candidatas à realização do jogos no mesmo ano, 2024, tendo o COI anunciado este ano que a cidade preterida iria organizar os jogos de 2028. O objectivo era que Paris e Los Angeles chegassem a acordo entre si até Setembro. Caso contrário, decorreria uma votação para eleger a cidade anfitriã de 2024. A cidade norte-americana aceita agora esperar mais quatro anos.

O acordo hoje anunciado estipula também que o COI vai contribuir com 1,8 mil milhões de dólares (cerca de 1,5 mil milhões de euros) para a organização dos jogos em Los Angeles de modo a compensar a alteração dos planos, confirmou a instituição em comunicado.

A decisão será formalizada em Setembro durante a cimeira do COI, que se realizará em Lima, capital do Peru.

Esta será a terceira vez que Paris e Los Angeles receberão os Jogos Olímpicos. A capital francesa organizou o evento em 1900 e em 1924, sendo que a cidade norte-americana foi responsável pelas edições de 1932 e 1984.

