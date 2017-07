FPF atinge número recorde de praticantes

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou ter ultrapassado o registo histórico de 177 mil federados em 2016-17, o que constitui um recorde absoluto, com destaque para o crescimento de 35,1% no futebol feminino.

No final da época 2016-17 a FPF registou 177.021 praticantes inscritos em futebol, futsal e futebol de praia, nas vertentes masculina e feminina, o que representa, de acordo com o organismo, “um novo recorde absoluto de atletas federados”.

No balanço elaborado no fim da época transacta, a FPF registou um crescimento de 5% no número de inscritos relativamente ao mesmo período do ano anterior, em que se atingiram os 168 mil federados. Número superado já em Março desde ano, em que a FPF atingiu os 175 mil inscritos.

Destaque para os 4132 praticantes de futebol feminino (1053 seniores e 3079 juniores), que representa um crescimento de 35,1% em relação à última época e, em termos gerais, a subida de 5,5% no número de inscritos, que atingiu os 144.256 federados (masculinos e femininos).

No futsal, a vertente feminina registou também o maior crescimento, com 4,7% de mais praticantes, atingindo os 4365, sendo que o sector masculino apresentou uma subida de 2,9%, registando 27.859 atletas federados.

Nos dados referentes ao futebol de praia, e em relação à temporada anterior, houve uma descida de 3,74% no número de praticantes inscritos, que em 2015-16 eram 561 e em 2016-17 são 541.

