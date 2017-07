Estádio aprovado. Benfica vai mesmo jogar a primeira jornada na Luz

O Benfica anunciou em comunicado que o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) deu luz verde ao novo regulamento de segurança do Estádio da Luz, pelo que autoriza os “encarnados” a jogarem a primeira jornada do campeonato frente ao Sp. Braga em casa.

"O Sport Lisboa e Benfica foi hoje notificado do despacho proferido pelo Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), a deferir o registo do novo regulamento de segurança de utilização do Estádio da Luz e, em consequência, a garantir a possibilidade de aí serem realizados espectáculos desportivos”, lê-se no comunicado divulgado no site do Benfica.

“O Sport Lisboa e Benfica congratula-se com o sentido do referido despacho e o reconhecimento, uma vez mais, de que o Estádio da Luz reúne todas as condições de segurança e que os espectáculos desportivos aí realizados respeitam todas as disposições legais aplicáveis, como não podia deixar de ser”, refere ainda o clube da Luz.

Os “encarnados” criticam ainda notícias publicadas nas últimas horas, afirmando que estas tinham como objectivo afastar os adeptos do clube: “As noticias vindas a público e as pressões que têm sido levadas a cabo junto das mais diversas instituições no sentido de afastar os sócios e simpatizantes do Sport Lisboa e Benfica do apoio às suas equipas, revelam-se hoje uma vez mais frustradas”.

No domingo, o Jornal de Notícias noticiou que o Estádio da Luz poderia ser interditado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) por o Benfica dar, alegadamente, apoio a claques ilegais.

“Sei que o Benfica tem sócios organizados, mas nunca ouvi falar em claques, são sócios do Benfica e têm tantos direitos como eu”, reagiu já esta segunda-feira o presidente das águias Luís Filipe Vieira.

